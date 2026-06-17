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Polícia

PC prende dupla suspeita de roubo e de participação em organização criminosa em Tomé-Açu

O crime ocorreu na zona rural do distrito de Quatro Bocas, localizado no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará

O Liberal

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil na terça-feira (16/6), durante a operação “Rastro Oculto”, por suspeita de participação em um roubo com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. O crime ocorreu na zona rural do distrito de Quatro Bocas, localizado no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará.

De acordo com a PC, as investigações tiveram início após o registro da ocorrência. As equipes passaram a analisar imagens de câmeras de monitoramento, realizaram levantamentos de inteligência e cruzaram informações obtidas nas diligências.

“Os trabalhos permitiram identificar que, um veículo foi utilizado como apoio pelos criminosos, acompanhando o automóvel das vítimas antes e depois da execução do roubo, evidenciando a participação dos suspeitos na empreitada criminosa. Através do trabalho de inteligência, nós conseguimos identificar que o veículo subtraído, no crime, estava na Região Metropolitana de Belém. A partir dessas informações, as equipes policiais intensificaram as diligências e passaram a monitorar os deslocamentos dos carros envolvidos”, explicou o delegado Joanisio Neto, titular da Delegacia de Quatro Bocas.

A operação resultou inicialmente na localização e recuperação do automóvel. Foi constatado que o carro tinha sinais identificadores adulterados. Paralelo a isso, os agentes encontraram o outro veículo utilizado pelo grupo criminoso. Ao receber ordem de parada, o condutor tentou empreender fuga, mas foi abordado e preso.  

“O suspeito que conduzia o veículo foi preso em flagrante. Durante os procedimentos policiais, ele confessou sua participação na ação criminosa, admitindo ter transportado os demais envolvidos até a região de Quatro Bocas para a execução do roubo e posteriormente retornado para Belém após a consumação do delito", informou o delegado.

Joanísio Neto acrescentou: "Após a apreensão do veículo, verificamos que ele também tinha sinais identificadores adulterados, bem como que teria sido roubado recentemente no município de São Francisco do Pará e estava circulando mediante clonagem de seus elementos de identificação, circunstância utilizada para dificultar sua vinculação às atividades criminosas”.

As equipes policiais identificaram o paradeiro do outro investigado envolvido no roubo. Ele foi preso em ação realizada em Belém. Na posse dele, foram encontrados um aparelho celular e uma caixa de som, bens roubados das vítimas.

Também foi apreendido um outro celular pertencente ao suspeito, para subsidiar o aprofundamento das investigações. “Ao final da operação, foram realizadas duas prisões em flagrante, além da recuperação dos bens pertencentes às vítimas. Após a adoção dos trâmites cabíveis, a dupla permanece à disposição do Poder Judiciário. Nossas investigações apontam que os envolvidos atuaram de forma organizada e coordenada, com divisão de tarefas para execução do roubo, transporte dos autores, apoio logístico, utilização de veículos adulterados, ocultação dos bens subtraídos e manutenção da posse dos objetos provenientes do crime, circunstâncias que evidenciam a atuação de organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais graves”, concluiu o delegado Joanisio Neto.

A ação conjunta contou com a participação da Superintendência Regional da Zona no Salgado, do Núcleo de Apoio à Investigação de Castanhal (NAI) de Castanhal, do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Divisão de Homicídios (DH) e da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). A Polícia Civil do Pará informou que segue com as diligências para identificar, localizar e responsabilizar os demais envolvidos na ação criminosa.

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