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Polícia

Suspeito de matar comandante da Guarda de Ipixuna do Pará é preso com documento falso no Tocantins

Conforme as autoridades, o homem teria apresentado documento de identidade no nome de uma outra pessoa durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O Liberal
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Morte de guarda municipal de Ipixuna do Pará. (Reprodução/ redes sociais)

Adrielson Benício da Silva foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último sábado (13/6), no estado do Tocantins. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), ele é suspeito de ser um dos executores do assassinato do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício Oliveira Costa.

Conforme as autoridades, Adrielson teria apresentado documento de identidade no nome de uma outra pessoa durante uma fiscalização da PRF. Com isso, ele foi detido em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Durante a audiência de custódia, a Justiça Federal homologou a prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, destacando a existência de mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que havia sido expedido pela Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, além da utilização de documento falso para ocultação da verdadeira identidade e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A PCPA reafirmou seu compromisso com a elucidação dos fatos e informa que as investigações prosseguem para o completo esclarecimento das circunstâncias do crime e eventual responsabilização de todos os envolvidos.

O crime

O comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício de Oliveira Costa, de 45 anos, foi executado a tiros no dia 14 de maio deste ano, na rua Padre José Anchieta, no município de Ipixuna do Pará.

Câmeras de segurança de uma pizzaria registraram o momento do ataque. As imagens mostram um carro passando lentamente em frente ao estabelecimento antes de parar. Em seguida, quatro homens encapuzados e armados com pistolas descem do veículo e se aproximam da vítima.

Ao perceber a movimentação, Fabrício ainda tenta reagir e há troca de tiros. O comandante corre em direção ao interior da pizzaria, mas escorrega e cai. Os criminosos então se aproximam e efetuam dezenas de disparos contra ele.

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