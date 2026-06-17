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Polícia

Homem é preso suspeito de viver com identidade falsa e aplicar golpe com a companheira em Redenção

De acordo com a Polícia Civil, os dois são suspeitos de pegarem a identidade de uma pessoa e contratarem empréstimo

O Liberal

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (17/6), durante a a operação “Janus”, em Redenção, no sul do Pará. De acordo com a PC, os dois são suspeitos de pegarem a identidade de uma pessoa e contratarem empréstimo. Inclusive, as investigações apontaram que o homem viveu uma vida paralela a partir dessa identidade que havia adquirido. 

As apurações policiais revelaram que o suspeito apropriou-se indevidamente dos dados pessoais de uma vítima, utilizando sua identificação civil e número de CPF, valendo-se da condição de homônimos, assumindo sua identidade perante terceiros. A partir dessa fraude, o suspeito conseguiu acesso à conta bancária da vítima, bem como alterou dados cadastrais e mecanismos de segurança, além de ter contratado empréstimo e transferido valores para contas vinculadas à sua companheira.

Além das fraudes financeiras, apurou-se que o investigado passou a viver utilizando a identidade da vítima, apresentando-se socialmente como se fosse o verdadeiro titular dos documentos indevidamente utilizados, permitindo com que ele construísse uma vida paralela sob identidade alheia. Em outra circunstância, ele foi autuado em flagrante e utilizou os dados da vítima perante a autoridade policial.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares e outros elementos de interesse investigativo que serão submetidos à perícia técnica especializada, visando o aprofundamento das investigações, bem como a identificação de outras eventuais vítimas e esclarecimento da participação de outros envolvidos na empreitada criminosa.

Os presos foram conduzidos à unidade policial competente para os procedimentos legais cabíveis e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

 

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