Dupla é presa após polícia encontrar fuzil e munições escondidos em veículo em Santa Izabel do Pará

A Polícia Civil prendeu dois homens na terça-feira (16/6), no município de Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado, suspeitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Com a dupla, a PC localizou um fuzil e 80 munições escondidos em um veículo.

"Nós recebemos informações iniciais de que os suspeitos estavam em deslocamento de Belém com destino ao nordeste estadual, portando substâncias entorpecentes. A partir daí, iniciamos as investigações e monitoramento. O veículo por eles utilizado foi identificado e as equipes policiais saíram em diligência, avistando o automóvel e dando início ao acompanhamento”, explicou o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc.

O delegado informou que, ao perceberem a presença da viatura, os investigados pararam o veículo no acostamento, em local sem edificações próximas, e desceram com o intuito de verificar os pneus. “Em entrevista inicial, os indivíduos informaram ter vindo de Santa Luzia do Pará a Belém para realizar um frete. Quando questionado sobre o objeto transportado, o condutor admitiu se tratar de uma arma de fogo que estava na carroceria do veículo, mas optou por permanecer em silêncio quanto ao destino do armamento e ao valor recebido pelo transporte”, disse o delegado Davi Cordeiro.

Em buscas no veículo, os agentes encontraram um fuzil acompanhado de três carregadores e de 80 munições. Tudo estava escondido em um papelão envolto na lona do veículo. Foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares, um caderno de anotações e duas antenas.

“Nós demos voz de prisão em flagrante aos dois homens e os conduzimos para a sede da Denarc, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Eles permanecem à disposição da Justiça”, finalizou o delegado Davi Cordeiro.