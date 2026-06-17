Base Candiru apreende mais de 117 quilos de 'supermaconha' em embarcação no rio Amazonas, no Pará

Equipes da Base Integrada Fluvial Candiru apreenderam mais de 117,2 quilos de skunk, a "supermaconha", na tarde desta quarta-feira (17/6), em Óbidos, no oeste paraense. Segundo os agentes, a embarcação saiu de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino o município de Monte Alegre, também no oeste do Pará. A carga do entorpecente estava escondida em três caixotes transportados no interior de um veículo embarcado em uma balsa.

Em uma tentativa de dificultar a ação dos agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), que atuam na base, os criminosos dividiram a carga ilícita em 107 tabletes e a acondicionaram em três caixotes lacrados com pregos. Para abrir, foi necessário o uso de uma marreta.

As investigações seguem para identificar o responsável pelo envio do veículo utilizado para transportar a droga como encomenda. O encarregado pelo setor de cargas da embarcação foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e, após ser ouvido, foi liberado. O material apreendido também foi apresentado à autoridade policial competente e será encaminhado para perícia.

Apesar da estratégia utilizada pelos criminosos, a carga foi localizada graças ao trabalho integrado das equipes de segurança e ao apoio dos cães farejadores Tupã e Átila. “Nossa equipe está treinada para identificar qualquer sinal anormal que indique que algo está errado. Como resultado, temos apreensões expressivas, como a realizada hoje pelos policiais”, afirmou o titular da Segup, Ed-Lin Anselmo.

Instalada no estreito de Óbidos, região do Baixo Amazonas, a Base Candiru integra o sistema de segurança fluvial criado pelo governo do Pará. “As operações ocorrem em uma das áreas consideradas estratégicas para o narcotráfico na Amazônia, além de outros crimes. Por isso, nesse ponto, a Segup atua com inteligência para retirar de circulação essas substâncias e os traficantes”, acrescentou o secretário.