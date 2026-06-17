Base Candiru apreende mais de 117 quilos de 'supermaconha' em embarcação no rio Amazonas, no Pará
A carga do entorpecente estava escondida em três caixotes transportados no interior de um veículo embarcado em uma balsa
Equipes da Base Integrada Fluvial Candiru apreenderam mais de 117,2 quilos de skunk, a "supermaconha", na tarde desta quarta-feira (17/6), em Óbidos, no oeste paraense. Segundo os agentes, a embarcação saiu de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino o município de Monte Alegre, também no oeste do Pará. A carga do entorpecente estava escondida em três caixotes transportados no interior de um veículo embarcado em uma balsa.
Em uma tentativa de dificultar a ação dos agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), que atuam na base, os criminosos dividiram a carga ilícita em 107 tabletes e a acondicionaram em três caixotes lacrados com pregos. Para abrir, foi necessário o uso de uma marreta.
As investigações seguem para identificar o responsável pelo envio do veículo utilizado para transportar a droga como encomenda. O encarregado pelo setor de cargas da embarcação foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e, após ser ouvido, foi liberado. O material apreendido também foi apresentado à autoridade policial competente e será encaminhado para perícia.
Apesar da estratégia utilizada pelos criminosos, a carga foi localizada graças ao trabalho integrado das equipes de segurança e ao apoio dos cães farejadores Tupã e Átila. “Nossa equipe está treinada para identificar qualquer sinal anormal que indique que algo está errado. Como resultado, temos apreensões expressivas, como a realizada hoje pelos policiais”, afirmou o titular da Segup, Ed-Lin Anselmo.
Instalada no estreito de Óbidos, região do Baixo Amazonas, a Base Candiru integra o sistema de segurança fluvial criado pelo governo do Pará. “As operações ocorrem em uma das áreas consideradas estratégicas para o narcotráfico na Amazônia, além de outros crimes. Por isso, nesse ponto, a Segup atua com inteligência para retirar de circulação essas substâncias e os traficantes”, acrescentou o secretário.
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