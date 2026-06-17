Homem é preso suspeito de espionar menina de 12 anos no banho em Belém

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (17) por equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar por perseguir e espionar uma menina de 12 anos enquanto tomava banho, no bairro da Patrinha, em Belém. Os policiais realizavam a Operação Game Over 2.0 quando foram acionados por meio do CIOP para atender a ocorrência.

Familiares denunciaram à polícia que prendeu o suspeito em flagrante. O homem foi identificado como Elizeu Alves, que é vizinho da família da vítima. De acordo com o coronel Vicente, comandante do 24º BPM, quando a menina ia tomar banho, Elizeu subia até um balancinho para observar a criança.

“O indivíduo é pescador. Quando ele saia para pescar a criança ficava tranquila, mas quando ele retornava a criança ficava novamente assustada com medo e falou para os pais. A mãe na condição de ter uma materialidade colocou o celular para verificar o indivíduo observando sua filha quando ia tomar banho”, contou.

Com as filmagens comprovando o crime, a Polícia Militar foi acionada, realizou a abordagem e efetuou a prisão em flagrante do suspeito, que foi encaminhado à delegacia, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar informou por meio de nota que após a denúncia os policiais do 24º Batalhão todos foram foram conduzidos à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), onde o caso foi registrado. A mãe da vítima apresentou a gravação da suposta ação criminosa. O suspeito ficou preso.