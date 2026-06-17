Homem é preso suspeito de espionar menina de 12 anos no banho em Belém
Pescador foi filmado olhando por um balancinho para criança que tomava banho no bairro da Patrinha
Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (17) por equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar por perseguir e espionar uma menina de 12 anos enquanto tomava banho, no bairro da Patrinha, em Belém. Os policiais realizavam a Operação Game Over 2.0 quando foram acionados por meio do CIOP para atender a ocorrência.
Familiares denunciaram à polícia que prendeu o suspeito em flagrante. O homem foi identificado como Elizeu Alves, que é vizinho da família da vítima. De acordo com o coronel Vicente, comandante do 24º BPM, quando a menina ia tomar banho, Elizeu subia até um balancinho para observar a criança.
“O indivíduo é pescador. Quando ele saia para pescar a criança ficava tranquila, mas quando ele retornava a criança ficava novamente assustada com medo e falou para os pais. A mãe na condição de ter uma materialidade colocou o celular para verificar o indivíduo observando sua filha quando ia tomar banho”, contou.
Com as filmagens comprovando o crime, a Polícia Militar foi acionada, realizou a abordagem e efetuou a prisão em flagrante do suspeito, que foi encaminhado à delegacia, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.
A Polícia Militar informou por meio de nota que após a denúncia os policiais do 24º Batalhão todos foram foram conduzidos à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), onde o caso foi registrado. A mãe da vítima apresentou a gravação da suposta ação criminosa. O suspeito ficou preso.
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