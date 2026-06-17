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Polícia

Força policial se mobiliza para encontrar possível paradeiro de menino José Arthur em Eldorado

Informações apontam que corpo da criança, de um ano e seis meses, pode estar enterrado na propriedade de um suspeito

O Liiberal
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Polícia voltou a realizar diligências na busca do menino José Arthur, de um ano e seis meses, em Eldorado dos Carajás. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Uma nova pista pode ajudar a encontrar o destino do bebê José Arthur, que tinha um ano e seis meses, quando desapareceu da chácara da família, no dia 26 de março, no município de Eldorado dos Carajás. Forças policiais realizaram uma operação na manhã desta quarta-feira (17) para encontrar o corpo do menino, que segundo informações, pode estar enterrado em uma chácara pertencente a um dos investigados pelo sequestro.

A nova mobilização reuniu diferentes frentes de força policial e segurança. As equipes foram aos endereços indicados e iniciaram diligências em áreas de mata fechada, de difícil acesso. As buscas ocorreram em propriedades rurais conhecidas como Fazenda Peruana, também chamada de Curral, e Fazenda Santa Maria.

A mãe da criança Geiciara Souza acompanhou em silêncio as diligências desta quarta-feira. O advogado da família, Elson Araújo, também acompanha de perto cada diligência e cobra celeridade nas investigações. 

O delegado da Polícia Civil Vanir, responsável pelo caso, acompanhou toda a operação. Ele informou ao portal Correio de Carajás que os policiais não encontraram nenhum vestígio da criança. Segundo ele, a complexidade da investigação exige cautela e trabalho minucioso.

“O Estado não tem falhado no seu papel de buscar incessantemente a resolução desse caso, encontrando a criança e responsabilizando os autores desse crime”, afirma. Vanir ressaltou que um dos principais desafios tem sido a análise do material apreendido durante as investigações. Somente dos aparelhos celulares recolhidos, foram extraídos 32 GB de arquivos.

“Foi um trabalho hercúleo averiguar cada informação de forma detalhada. Parte desse material já foi encaminhada ao Poder Judiciário, mas não podemos divulgar o conteúdo porque o processo corre em sigilo”, explica.

O delegado detalhou que um drone já foi disponibilizado para ampliar o mapeamento da área e facilitar a identificação de pontos suspeitos, além da atuação de cães farejadores nos locais.

Em abril, a Justiça decretou a prisão de Roselândio Castro de Almeida e Evandro Firmino da Silva, suspeitos de participação no sequestro da criança. Na ocasião, a polícia ainda não descartava a possibilidade de José Arthur estar vivo.

HISTÓRICO - Desde o dia 26 de março de 2026, o pequeno José Arthur, de um ano e seis meses, desapareceu no município de Eldorado do Carajás. As forças de segurança intensificaram as investigações, incluindo a prisão de dois suspeitos de envolvimento no caso. 

José Arthur desapareceu enquanto brincava em frente à casa onde morava, por volta das 17 horas, na Vila Peruana, localizada no Assentamento Lourival Santana. Familiares detalharam que um carro suspeito teria passado pelo local exatamente no momento do desaparecimento, fortalecendo a hipótese de sequestro.

Outra pista levou investigadores até o estado de São Paulo. Informações repassadas à polícia apontaram que uma criança com características semelhantes às de José Arthur teria sido vista em Mogi das Cruzes. A Polícia Civil paulista foi acionada, imagens foram analisadas, mas a hipótese foi descartada.

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