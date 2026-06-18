Marabá: pai some com filho de 5 anos e polícia busca por pistas do paradeiro

A Polícia Civil busca por informações que levem ao paradeiro do pequeno Gael Costa Rodrigues, de 5 anos. A criança está desaparecida desde o últimoi dia 4 de junho.

Segundo informações da mãe, Angra Costa, o pai do menino o pegou para ficar dois dias com ele, com o compromisso de devolvê-lo na sexta-feira (6). No entanto, a criança não foi entregue. A mãe então relevou o atraso, acertando com o pai que ele deveria levar Gael para a escola na segunda-feira (8), mas o menino não tem comparecido às aulas.

Já no dia seguinte, Angra conta que procurou a polícia, mas não pôde registrar o boletim de ocorrência porque os pais estão em processo de definição de guarda na Justiça. Por conta disso, legalmente, o pai também tem direitos sobre a criança. No entanto, diante das faltas escolas, o ​Conselho Tutelar foi acionado. O órgão tentou contato e realizou visitas à casa do pai, mas não conseguiu localizá-lo. Somente no último dia 15, a mãe conseguiu registrar a queixa devido ao tempo prolongado em que está sem notícias da criança.

Até o momento, o pai não atende chamadas, não responde mensagens e, aparentemente, mantém o telefone desligado. A última informação dada por ele, no dia 8, foi a de que estaria com o filho em uma chácara.

A reportagem de O Liberal questionou a Polícia Civil sobre o andamento das investigações, bem como sobre as buscas pelo garoto e pelo pai. No entanto, a assessoria de comunicação da corporação se limitou a responder que "o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Marabá. Os procedimentos e providências cabíveis estão em andamento".

Para o repasse de informações que possam ajudar as autoridades na elucidação do caso, a população pode utilizar os números (91) 98562-7597 ou 181.

Autoridades pedem informações sobre o paradeiro de Gael (Divulgação/Polícia Civil)