Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Marabá: pai some com filho de 5 anos e polícia busca por pistas do paradeiro

Gael foi visto pela última vez no dia 4 de junho, quando saiu da casa da mãe para ficar com o pai

Tay Marquioro
fonte

Os pais estavam em processo de definição da guarda de Gael na Justiça (Arquivo pessoal)

A Polícia Civil busca por informações que levem ao paradeiro do pequeno Gael Costa Rodrigues, de 5 anos. A criança está desaparecida desde o últimoi dia 4 de junho.

Segundo informações da mãe, Angra Costa, o pai do menino o pegou para ficar dois dias com ele, com o compromisso de devolvê-lo na sexta-feira (6). No entanto, a criança não foi entregue. A mãe então relevou o atraso, acertando com o pai que ele deveria levar Gael para a escola na segunda-feira (8), mas o menino não tem comparecido às aulas.

Já no dia seguinte, Angra conta que procurou a polícia, mas não pôde registrar o boletim de ocorrência porque os pais estão em processo de definição de guarda na Justiça. Por conta disso, legalmente, o pai também tem direitos sobre a criança. No entanto, diante das faltas escolas, o ​Conselho Tutelar foi acionado. O órgão tentou contato e realizou visitas à casa do pai, mas não conseguiu localizá-lo. Somente no último dia 15, a mãe conseguiu registrar a queixa devido ao tempo prolongado em que está sem notícias da criança.

Até o momento, o pai não atende chamadas, não responde mensagens e, aparentemente, mantém o telefone desligado. A última informação dada por ele, no dia 8, foi a de que estaria com o filho em uma chácara.

A reportagem de O Liberal questionou a Polícia Civil sobre o andamento das investigações, bem como sobre as buscas pelo garoto e pelo pai. No entanto, a assessoria de comunicação da corporação se limitou a responder que "o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Marabá. Os procedimentos e providências cabíveis estão em andamento".

Para o repasse de informações que possam ajudar as autoridades na elucidação do caso, a população pode utilizar os números (91) 98562-7597 ou 181. 

image Autoridades pedem informações sobre o paradeiro de Gael (Divulgação/Polícia Civil)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

marabá

gael

desaparecimento

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESOS

Dez investigados por integrar organização criminosa são presos no Pará e em outros três estados

Os investigados foram detidos durante a operação “Coalizão Pela Paz”

18.06.26 12h18

PRESO

Suspeito de furtar botijão de gás, ‘Capetinha’ é preso pela Polícia Militar em Portel

A ação aconteceu na quarta-feira (17)

18.06.26 11h41

ACOLHIMENTO

MPF aciona Justiça e cobra acolhimento de estrangeira que vive há seis meses no Aeroporto de Belém

A cidadã de Serra Leoa vive há cerca de seis meses na área pública do Aeroporto devido a um impasse envolvendo sua documentação de viagem junto a uma companhia aérea.

18.06.26 11h19

ACIDENTE

Jovem que atuava no Trem da Alegria morre após acidente em avenida de Paragominas

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (17)

18.06.26 10h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

TERMINAL

Estrangeira vive há dois meses no Aeroporto Internacional de Belém após problemas com passaporte

Fatmata Sessai, de 56 anos, de Serra Leoa, dorme no chão por não ter recursos para hospedagem ou para voltar para seu país

17.06.26 23h56

ACIDENTE

Jovem que atuava no Trem da Alegria morre após acidente em avenida de Paragominas

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (17)

18.06.26 10h46

POLÍCIA

Duas mulheres são presas suspeitas de participar de 'tribunal do crime' em Altamira

Polícia Militar conseguiu resgatar a tempo um homem que era torturado por duas mulheres na última terça-feira (16)

17.06.26 23h07

POLÍCIA

Marabá: pai some com filho de 5 anos e polícia busca por pistas do paradeiro

Gael foi visto pela última vez no dia 4 de junho, quando saiu da casa da mãe para ficar com o pai

18.06.26 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda