Dez investigados por integrar organização criminosa são presos no Pará e em outros três estados

Dez pessoas investigadas por suposta participação em uma organização criminosa foram presas na quarta-feira (17), nos estados do Pará, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. As prisões ocorreram durante a sétima fase da operação “Coalizão Pela Paz”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará (PCPA) em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA). Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Justiça paraense após investigação sobre a atuação de integrantes de uma facção com atuação em diferentes regiões do país.

No Pará, os mandados foram cumpridos nos municípios de Ananindeua, Benevides, Colares, Santa Izabel do Pará e no distrito de Outeiro, em Belém. Já em Santa Catarina, as ações ocorreram nas cidades de Camboriú e Barra Velha. Também houve prisões em Itaquitinga, no estado de Pernambuco, e em Itaitinga, no Ceará.

Prisões

De acordo com as investigações, os suspeitos exerciam funções de liderança da organização criminosa em bairros da Região Metropolitana de Belém. Segundo o delegado Vitor Fontes, integrante da FICCO/PA, os alvos ocupavam a função conhecida como “Torre”, responsável pelo comando local das atividades criminosas.

“As investigações apontam que os presos integram uma organização criminosa de alta periculosidade, com atuação nacional, e exerciam funções de liderança em bairros da Região Metropolitana de Belém”, explicou o delegado.

Durante uma das diligências realizadas na Vila Jundiaí, zona rural de Santa Izabel do Pará, um dos investigados foi abordado ao chegar a uma residência. No local, os agentes encontraram armamento e munições. O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais.

Outro alvo preso é apontado pelas investigações como uma das lideranças da organização criminosa nos bairros do Paar e Curuçambá. Ele também é suspeito de ter ordenado um ataque registrado na madrugada de 5 de junho deste ano, quando disparos de arma de fogo atingiram a portaria de um condomínio localizado no bairro do Curuçambá, em Belém.

Segundo a Polícia Civil, com as prisões efetuadas nesta nova etapa, a operação Coalizão Pela Paz alcançou a marca de 169 mandados de prisão preventiva cumpridos desde o início das ações, em outubro de 2025.

A operação contou com apoio de equipes de inteligência e investigação da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal e de órgãos de administração penitenciária dos estados envolvidos.