PF cumpre mandados em operação contra crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes em Belém

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação em Belém voltada ao combate de crimes relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes praticados no ambiente digital. A ação faz parte de mais uma fase da Operação Proteção. Durante a ação, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços de investigados.

No decorrer das diligências, foram recolhidos aparelhos eletrônicos e outros materiais que passarão por análise pericial para auxiliar no avanço das investigações. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é apurar a possível participação dos investigados em crimes ligados ao armazenamento e à disseminação de arquivos contendo registros de abuso sexual infantojuvenil.

As investigações prosseguem para identificar a extensão das condutas investigadas e eventuais envolvidos nos delitos apurados. A corporação também destacou a importância da prevenção e do acompanhamento das atividades online de crianças e adolescentes. De acordo com a PF, a supervisão dos responsáveis e o diálogo constante sobre os riscos da internet são ferramentas importantes para reduzir situações de vulnerabilidade e contribuir para a proteção de possíveis vítimas.

A Polícia Federal orienta ainda que crianças e adolescentes sejam incentivados a comunicar imediatamente qualquer situação suspeita ou comportamento inadequado identificado no ambiente virtual.