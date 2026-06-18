Jovem morre após ser atingida por árvore durante tempestade em Rurópolis

Érica Silveira dos Santos, de 27 anos, morreu na quarta-feira (17/6) após ser atingida por uma árvore durante um forte temporal na zona rural de Rurópolis, no sudoeste do Pará. O episódio ocorreu na comunidade São Mateus, que fica às margens da BR-163.

Segundo o portal Confirma Notícia, a Polícia Militar informou que a vítima estava com o companheiro em uma área de mata quando a área foi atingida por ventos intensos e chuva forte. Em meio à tempestade, uma árvore caiu e atingiu a cabeça de Érica.

O companheiro da mulher relatou que procurou ajudar em uma outra comunidade e, quando retornou com moradores, Érica não apresentava sinais vitais, ainda de acordo com o Confirma.

A PM, que esteve no local, isolou o perímetro para que o caso fosse apurado pelas autoridades. Familiares e amigos lamentaram a morte da jovem, que causou grande comoção à comunidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

