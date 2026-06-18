Suspeito de integrar torcida organizada é preso por ataque à sede do Paysandu, em Belém

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (18/6), durante a operação “Jogo Limpo”, em Belém. Segundo a PC, ele é suspeito de integrar uma torcida organizada vinculada a um time paraense e também de ter participação em um ataque à sede de uma torcida do Paysandu, ocorrido em fevereiro deste ano.

O investigado estava foragido e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. A Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE) cumpriu a ordem judicial e deteve o suspeito.

As diligências constituem desdobramento da operação policial que apura ações coordenadas de violência praticadas por integrantes de torcidas organizadas, envolvendo ataques direcionados às sedes das referidas agremiações.

Após a prisão, o homem foi conduzido à unidade policial, onde passará pelos procedimentos legais cabíveis. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O crime

No dia 7 de fevereiro, a sede de uma torcida organizada do Paysandu foi incendiada no bairro do Marco, em Belém. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou homens chegando ao local em motocicletas, usando capacetes, o que dificulta a identificação. As imagens, registradas por uma câmera de segurança do local, mostraram o momento em que os suspeitos jogam um líquido inflamável e ateiam fogo.

Em 7 de março, a PC prendeu duas pessoas suspeitas de participar de ataques contra sedes de torcidas organizadas ligadas ao Clube do Remo e ao Paysandu Sport Club durante a operação “Jogo Limpo”. Celulares, materiais que fazem alusão às torcidas organizadas extintas e objetos com imagens que incitam a violência foram apreendidos na ação.