Motociclista morre após ser atingida violentamente por carro na BR-230, em Itaituba

Luísa Moreira de Amorim, de 53 anos, morreu após ser atingida violentamente por um carro na tarde desta quinta-feira (18/6), na BR-230, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ela conduzia uma motocicleta no sentido Aeroporto, quando foi surpreendida por um veículo Fox de cor preta, que trafegava em direção ao Centro, que subiu a calçada e bateu contra ela.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o exato momento da colisão. Nas gravações, é possível observar que o carro trafega pela via e, de repente, invade a calçada e atinge a vítima.

Segundo o portal Plantão 24 Horas News, com o impacto, Luísa foi arremessada por vários metros. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas, ao chegarem, constataram que a vítima já estava morta.

Após a batida, o motorista do automóvel fugiu sem prestar socorro, conforme o Plantão. Familiares da vítima, inconformados com a morte dela, destruíram o carro.

A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo, que foi encaminhado para exame de necropsia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.