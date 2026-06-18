Homem é preso em operação que apura compra fraudulenta de caminhonete em Itaituba

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (18/6), durante a operação “Estorno”, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O delegado Vicente Gomes, titular da Superintendência Regional do Tapajós, explicou que a ação decorre da investigação de um crime de estelionato, em que houve a aquisição fraudulenta de uma caminhonete, mediante a utilização de três cheques que posteriormente foram devolvidos pela instituição financeira por divergência de assinatura. O prejuízo que a vítima teve é estimado em R$ 140 mil.

As investigações apontaram que, após a concretização da fraude, o automóvel teria sido rapidamente transferido para terceiros, havendo indícios de ocultação patrimonial e movimentação financeira destinada a dificultar a recuperação do bem e dos valores obtidos por meio da suposta prática criminosa.

“Em cumprimento à decisão judicial, foram executados cinco mandados de busca e apreensão nos imóveis residenciais e comerciais vinculados aos três investigados, sendo um deles apontado como possível participante na movimentação dos valores oriundos da negociação investigada. Durante a ação, também foi dado cumprimento às medidas, como a apreensão de bens e o bloqueio de ativos financeiros para garantir o pagamento de uma dívida”, continuou o delegado Vicente.

Segundo a PC, no estabelecimento comercial pertencente a um dos suspeitos, foram localizadas munições armazenadas no interior de um cofre existente nas dependências da empresa. Diante da constatação da posse do material e da ausência de documentação comprobatória que legitimasse sua guarda, foi lavrado auto de prisão em flagrante contra ele pelo crime de posse irregular de munição.

“Além das munições apreendidas, foram arrecadados documentos, registros contábeis, comprovantes bancários e elementos considerados relevantes para o aprofundamento das investigações, os quais serão submetidos às análises técnicas e periciais cabíveis, em observância à cadeia de custódia da prova”, finalizou o delegado Vicente Gomes.

A operação “Estorno” integra as ações permanentes da Polícia Civil do Estado do Pará voltadas ao enfrentamento dos crimes patrimoniais praticados mediante fraude, à identificação de fluxos financeiros ilícitos, à recuperação de ativos relacionados à atividade criminosa e à responsabilização penal dos envolvidos. O Inquérito Policial segue em andamento para conclusão das diligências investigativas e adoção das demais medidas legais cabíveis.