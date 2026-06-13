Investigado por tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Irituia
O crime investigado foi registrado na comunidade Santa Rita
Um homem investigado por tentativa de homicídio qualificado foi preso pela Polícia Civil durante uma operação realizada no município de Irituia, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na sexta-feira (12), com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Com o suspeito, foi apreendida uma arma de fogo.
O crime investigado foi registrado na comunidade Santa Rita, zona rural de Irituia. A ação para capturar o suspeito foi realizada por policiais de São Miguel do Guamá em conjunto com os agentes do município onde o crime ocorreu. O caso vinha sendo apurado pela Polícia Civil, que reuniu elementos considerados suficientes para solicitar as medidas cautelares ao Poder Judiciário.
Segundo a apuração policial, o crime teria ocorrido após um desentendimento envolvendo trânsito. A vítima trafegava em uma motocicleta quando houve um contato entre o guidão do veículo e o braço do investigado. Após a discussão, o suspeito teria feito ameaças e deixado o local.
Ainda conforme as investigações, pouco tempo depois ele teria retornado armado com uma espingarda e efetuado disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu o braço do motociclista, que conseguiu escapar e buscar atendimento médico.
Por se tratar de um investigado por crime cometido com arma de fogo e diante da suspeita de que ele pudesse estar armado no momento da abordagem, a operação foi conduzida com reforço policial e medidas de segurança específicas. Ao chegarem ao imóvel, os agentes determinaram que o homem deixasse a residência com as mãos visíveis. A prisão foi realizada sem registro de confronto ou feridos.
A Polícia Civil informou ainda que o investigado possui antecedentes relacionados a armas de fogo. Ele já havia sido preso anteriormente por posse irregular de arma de fogo. Também existem registros de ocorrências envolvendo supostas ameaças a moradores da região, fatos que foram considerados durante a representação pela prisão preventiva.
Após ser detido, o suspeito foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.
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