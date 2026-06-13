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Polícia

Investigado por tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Irituia

O crime investigado foi registrado na comunidade Santa Rita

O Liberal
fonte

Investigado por tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Irituia. (Foto: Polícia)

Um homem investigado por tentativa de homicídio qualificado foi preso pela Polícia Civil durante uma operação realizada no município de Irituia, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na sexta-feira (12), com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Com o suspeito, foi apreendida uma arma de fogo.

O crime investigado foi registrado na comunidade Santa Rita, zona rural de Irituia. A ação para capturar o suspeito foi realizada por policiais de São Miguel do Guamá em conjunto com os agentes do município onde o crime ocorreu. O caso vinha sendo apurado pela Polícia Civil, que reuniu elementos considerados suficientes para solicitar as medidas cautelares ao Poder Judiciário.

Segundo a apuração policial, o crime teria ocorrido após um desentendimento envolvendo trânsito. A vítima trafegava em uma motocicleta quando houve um contato entre o guidão do veículo e o braço do investigado. Após a discussão, o suspeito teria feito ameaças e deixado o local.

Ainda conforme as investigações, pouco tempo depois ele teria retornado armado com uma espingarda e efetuado disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu o braço do motociclista, que conseguiu escapar e buscar atendimento médico.

Por se tratar de um investigado por crime cometido com arma de fogo e diante da suspeita de que ele pudesse estar armado no momento da abordagem, a operação foi conduzida com reforço policial e medidas de segurança específicas. Ao chegarem ao imóvel, os agentes determinaram que o homem deixasse a residência com as mãos visíveis. A prisão foi realizada sem registro de confronto ou feridos.

A Polícia Civil informou ainda que o investigado possui antecedentes relacionados a armas de fogo. Ele já havia sido preso anteriormente por posse irregular de arma de fogo. Também existem registros de ocorrências envolvendo supostas ameaças a moradores da região, fatos que foram considerados durante a representação pela prisão preventiva.

Após ser detido, o suspeito foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

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tentativa de homicídio

Polícia Civil do Pará

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