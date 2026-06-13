Indígena é encontrado morto, em avançado estado de decomposição, em Paragominas

Um indígena identificado como Cassiano Guajajara foi encontrado morto na Aldeia Teko Haw, localizada na zona rural de Paragominas, no sudeste paraense. O caso foi registrado na sexta-feira (12), quando o corpo da vítima foi localizado em avançado estado de decomposição em uma área de mata. O caso é apurado pela Polícia Civil.

As autoridades foram informadas sobre a ocorrência após o recebimento de informações que indicavam a possível existência de um crime na comunidade indígena. Diante da denúncia, equipes policiais iniciaram os procedimentos para apuração do caso.

No local, os investigadores constataram que o corpo da vítima já estava em decomposição. A situação impossibilitou a identificação imediata da causa da morte durante os primeiros levantamentos realizados na aldeia. Cassiano estava em uma área de matagal quando foi encontrado por outras pessoas. Para auxiliar na elucidação do caso, foram requisitados exames periciais e a necropsia do corpo. Os resultados deverão indicar as circunstâncias da morte e esclarecer se houve ou não ação criminosa.

A Aldeia Teko Haw fica a cerca de 70 quilômetros da Comunidade Caip. Uma equipe da Delegacia de Homicídios esteve na área para coletar informações e dar início às diligências investigativas.

O caso segue sob investigação por meio de inquérito policial. Até o momento, não há informações divulgadas sobre possíveis suspeitos, motivação ou detalhes da dinâmica que resultou na morte de Cassiano Guajajara.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.