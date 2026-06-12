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Polícia

Homem é preso por estupro de vulnerável após manter relacionamento com menor de idade em Muaná

O estava convivendo com a adolescente de 12 anos que havia desaparecido de casa há cerca de uma semana

O Liberal
fonte

Suspeito está à disposição da justiça ()

Um homem  foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (12), em Muaná, no arquipélago do Marajó, suspeito dos crimes de estupro de vulnerável e falsa identidade. Segundo a Polícia Civil, ele estava convivendo com uma adolescente de 12 anos que havia desaparecido de casa há cerca de uma semana.

O caso foi descoberto após o pai da adolescente procurar as autoridades acompanhado por integrantes do Conselho Tutelar. A menina havia saído de casa alegando que passaria alguns dias na residência da irmã mais velha, mas o pai acabou descobrindo onde ela estava. Segundo a Polícia Civil, a adolescente mantinha um relacionamento com o suspeito.

Assim que receberam a denúncia, policiais civis da Delegacia de Muaná foram até o endereço indicado. No local, a vítima confirmou que manteve relações sexuais com o suspeito durante o período em que esteve na casa dele. O próprio suspeito também confessou a prática dos atos aos policiais.

Ainda durante a abordagem dos policiais, o suspeito tentou enganar a polícia afirmando que tinha 17 anos para tentar se passar por menor de idade. No entanto, ao verificar os dados dele, a polícia confirmou que é maior de idade.

O suspeito foi autuado pelos crimes de estupro de vulnerável e falsa identidade. Após ser apresentado na delegacia e passar pelos procedimentos legais, ele ficou à disposição da Justiça. Já a adolescente foi encaminhada para atendimento a exame sexológico e recebeu atendimento médico. Ela também deverá receber acompanhamento psicossocial.

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