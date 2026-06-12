Suspeito de estuprar bebê de 1 ano e 6 meses durante o banho é preso no Pará 

Uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de Ismael Ferreira de Almeida, na última quinta-feira (11). Ele é acusado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 1 ano e 6 meses de idade. O caso ocorreu na Comunidade do Alêma, localizada na zona rural do município de Terra Santa, no oeste do Pará.

De acordo com as investigações policiais, a bebê havia sido entregue à avó materna para passar o final de semana na comunidade. Aproveitando-se do momento em que se prontificou a dar um banho na criança, o suspeito, que faz parte do núcleo familiar, cometeu o abuso sexual.

Logo após o banho, a criança começou a chorar de forma incessante, o que chamou a atenção dos familiares. Diante do choro descontrolado, a família decidiu levar a vítima até a sede do município para entregá-la à mãe, que imediatamente a conduziu ao Hospital Municipal.

Exame confirmou o abuso

Durante o atendimento na unidade hospitalar, a equipe médica de plantão identificou uma vermelhidão na região genital da menor. A bebê foi submetida a um exame sexológico, cujo laudo pericial confirmou que a vítima havia sofrido violência sexual recente.

Assim que o resultado foi emitido, a direção do Hospital Municipal acionou as polícias Civil e Militar, além do Conselho Tutelar, para que as medidas legais fossem tomadas com urgência.

Prisão

Após receberem a denúncia, as equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas em campo e colheram depoimentos de testemunhas, conseguindo identificar, localizar e capturar Ismael Ferreira de Almeida em flagrante.

A comunicação formal da prisão já foi realizada ao Poder Judiciário. O acusado permanece recolhido na Delegacia de Polícia de Terra Santa, onde se encontra à disposição da Justiça e aguarda a realização da audiência de custódia.