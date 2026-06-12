Dois homens são mortos e um fica ferido em ataque a tiros em Xinguara, no sul do Pará

Dois homens foram mortos e um terceiro ficou ferido durante um ataque a tiros registrado na madrugada desta sexta-feira (12), no município de Xinguara, no sul do Pará. As vítimas fatais foram identificadas como Marcus Vinícius dos Santos Silva e Mauro Sérgio de Oliveira Rocha. Já W.S.B. sobreviveu aos disparos e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo informações das polícias Militar e Civil repassadas ao site Fato Regional, os três estavam em uma residência localizada na Rua 8, entre as ruas dos Pioneiros e Guajajaras, quando o imóvel foi invadido por criminosos. No local também estavam a companheira de Marcus Vinícius e dois bebês, de um ano e dois anos, que não ficaram feridos.

De acordo com relatos obtidos pelas autoridades, o crime ocorreu por volta das 3h da manhã. Pelo menos três homens usando capacetes chegaram à residência e efetuaram diversos disparos. Após a ação, os suspeitos fugiram.

A companheira de uma das vítimas informou que acordou ao ouvir barulhos na porta da casa. Ao se aproximar para verificar o que estava acontecendo, perguntou quem estava do lado de fora e recebeu a resposta de que se tratava da polícia. Em seguida, os homens arrombaram a porta e abriram fogo contra os ocupantes do imóvel.

No local do crime, equipes policiais recolheram diversas cápsulas de munições dos calibres .40 e .380, que passarão por perícia para auxiliar na identificação das armas utilizadas pelos autores dos disparos.

Agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil realizam diligências e rondas na região para localizar os suspeitos e apurar a motivação do ataque. Informações levantadas pelas forças de segurança apontam que as vítimas teriam ligação com uma facção criminosa e residiam no município de Rio Maria. A Polícia Civil segue investigando o caso.

"A Polícia Civil informa que a autoria e motivação do duplo homicídio e tentativa de homicídio são apuradas pela Delegacia de Xinguara. Segundo informações preliminares, três suspeitos invadiram a residência das vítimas utilizando capacetes e efetuaram disparos de arma de fogo. Duas pessoas morreram no local e uma terceira vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.