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Polícia

Exames periciais são realizados em veículos envolvidos em acidente na Sacramenta

Exames foram realizados nesta sexta-feira (12) por equipe da Polícia Científica

O Liberal
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Exames técnicos em oito veículos vão subsidiar as investigações da Polícia Civil (Foto: Amanda Monteiro | Ascom PCIPA)

Peritos da Polícia Científica do Pará (PCIPA) realizaram, nesta sexta-feira (12), os exames periciais nos veículos envolvidos no atropelamento seguido de colisão registrado na noite da última quarta-feira (10), na passagem Marinho, entre a travessa Pirajá e a rua Nova, no bairro da Sacramenta, em Belém. Ao todo, oito automóveis passaram pela perícia.

A equipe do Instituto de Criminalística (IC) iniciou os trabalhos na Delegacia da Sacramenta, onde estava apreendido o veículo do suspeito apontado como causador do acidente. Em seguida, os profissionais realizaram a perícia em outros sete veículos no local da ocorrência.

De acordo com o perito criminal Francisco Santos, a perícia de danos tem papel fundamental na análise técnica dos fatos e na produção de elementos que irão compor o inquérito policial.

“A perícia de danos identifica e relata as avarias existentes nos veículos. Esse trabalho técnico vai embasar o inquérito policial, contribuindo para o esclarecimento dos fatos ocorridos no momento do sinistro. A análise dos danos também fornecerá elementos que poderão subsidiar o enquadramento da responsabilização pelo fato”, explica.

De acordo com a PCIPA, o trabalho pericial contribuirá para esclarecer a dinâmica do acidente e auxiliar as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará. Entre as vítimas do caso está o torcedor do Paysandu conhecido como “Pam Pam”, pessoa com deficiência (PcD) bastante conhecida na comunidade.  

 

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