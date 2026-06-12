Suspeito de atropelar moradores na Sacramenta já foi condenado por tentativa de homicídio; entenda

O homem apontado pela Polícia Civil como responsável por atropelar moradores e atingir diversos veículos na passagem Marinho, no bairro da Sacramenta, em Belém, já possui uma condenação por tentativa de homicídio relacionada a outro episódio de violência ocorrido após um acidente de trânsito.

Identificado como Ronalth Braga Costa, o suspeito é considerado foragido. Nesta sexta-feira (12), a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva dele pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e dano qualificado em razão do atropelamento ocorrido na noite da última quarta-feira (10).

O histórico criminal de Ronalth voltou a chamar atenção após a divulgação de que ele havia sido condenado, em setembro de 2023, por atirar contra um homem durante uma discussão provocada por uma colisão de veículos.

De acordo com a sentença, o episódio ocorreu após um acidente que fez o veículo conduzido por Ronalth colidir contra um poste de iluminação pública. Durante o desentendimento entre os envolvidos, ele efetuou disparos que atingiram a vítima no pescoço e no abdômen. Apesar da gravidade dos ferimentos, o homem sobreviveu.

Na ocasião, a pena foi fixada inicialmente em oito anos de reclusão. Entretanto, após a confissão do crime, a condenação foi reduzida para três anos, dez meses e vinte dias de prisão, em regime aberto. À época, Ronalth tinha 31 anos, trabalhava como vigilante, era técnico e estudante de engenharia.

Agora, ele voltou a ser alvo de investigação após o atropelamento registrado na passagem Marinho. Segundo a Polícia Civil, moradores realizavam a pintura e ornamentação da via para as festividades da Copa do Mundo quando o motorista de uma caminhonete teria se recusado a obedecer à orientação para utilizar uma rota alternativa.

Testemunhas relataram que o condutor avançou sobre o bloqueio feito pelos moradores, atropelando pessoas e colidindo contra diversos carros e motocicletas estacionados nas proximidades. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação.

Três pessoas ficaram feridas. Entre elas está Daniel Grislei Tavares de Souza, conhecido como "Pam Pam", torcedor do Paysandu reconhecido por sua presença constante nos jogos do clube e por se tornar um símbolo de inclusão entre os torcedores paraenses.

Também foi atropelado Erick Henrique Amorim de Souza, tio de "Pam Pam". Uma terceira vítima não teve a identidade divulgada.

Até a tarde desta sexta-feira (12), "Pam Pam" permanecia internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Na quinta-feira (11), ele foi submetido a duas cirurgias, uma na mão e outra no pé. Erick recebeu alta médica ainda na noite do acidente, assim como a terceira vítima.

Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. A caminhonete utilizada na ação foi localizada posteriormente abandonada em um terreno próximo à residência do suspeito e apreendida pela Polícia Civil para a realização de perícias.

Segundo a polícia, mais de dez pessoas já foram ouvidas e as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso. Informações que possam ajudar na localização de Ronalth Braga Costa podem ser repassadas anonimamente por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.