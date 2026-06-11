Homem que abusava de mãe e filha é preso durante operação contra estupro de vulnerável em Belém

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Pará nesta terça-feira (9), no bairro do Coqueiro, em Belém. A prisão foi o principal desfecho da operação "Ciclo Interrompido", deflagrada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) Mangueirão. Contra o investigado, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em sua residência, localizada na avenida São Pedro. Ambas as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

O crime que motivou a prisão ocorreu em dezembro de 2024, durante um evento natalino em um templo religioso. Segundo a investigação, o homem aproveitou a ocasião para praticar atos libidinosos contra uma criança de apenas cinco anos de idade.

O caso ganhou contornos ainda mais graves com o avanço das apurações. A polícia constatou que o suspeito é o mesmo indivíduo que, há aproximadamente 30 anos, abusou sexualmente da mãe da vítima, quando ela também era uma criança. Para as autoridades, a dinâmica criminosa evidencia um padrão de comportamento predatório que se perpetuava no tempo, vitimando diferentes gerações da mesma família.

Durante a ação policial, as equipes apreenderam o aparelho celular do investigado. O dispositivo já foi encaminhado para a Polícia Científica, onde passará por uma perícia técnica especializada.

“A intenção é identificar registros que evidenciem a prática de crimes sexuais contra outras possíveis vítimas, o que pode estabelecer um padrão de comportamento relacionado a outros casos de abuso sexual infantil”, detalhou o delegado João Castanho, diretor da Deaca Mangueirão.

Após os procedimentos legais na delegacia, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário. O delegado João Castanho ressaltou o impacto da ação para a sociedade: “A operação representa um marco crucial na proteção de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, impedindo que o investigado [...] continuasse praticando crimes contra outras crianças, interrompendo assim o ciclo de violência que atravessava gerações”.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é indispensável e garante o anonimato de quem denuncia. Informações sobre crimes contra a dignidade sexual de menores podem ser repassadas pelos seguintes canais:

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp (Iara - Atendente Virtual): (91) 3210-0181 (aceita fotos, vídeos e áudios)

Emergências: 190