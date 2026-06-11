Homem é preso em flagrante por agredir companheira na frente dos filhos em Icoaraci

Um homem foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (10) por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em Icoaraci, distrito de Belém. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Icoaraci após a vítima denunciar as agressões sofridas dentro de casa.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher relatou que mantém um relacionamento com o suspeito há cerca de 12 anos e que o casal tem dois filhos. Segundo a denúncia, o homem chegou à residência durante a madrugada sob efeito de bebida alcoólica e iniciou uma discussão, passando a proferir ofensas, ameaças e agressões físicas contra a companheira.

Ainda conforme o relato da vítima, os dois filhos do casal presenciaram toda a situação e chegaram a pedir que o pai interrompesse as agressões.

Durante as investigações iniciais, uma das crianças foi ouvida pela equipe especializada e confirmou os episódios de violência. Segundo a delegada Débora Almeida, diretora da DEAM de Icoaraci, a criança relatou que as agressões praticadas pelo pai contra a mãe eram frequentes e demonstrou medo de que ele retornasse ao convívio familiar.

“Durante a apuração inicial, realizamos escuta especializada de uma das crianças, que confirmou as agressões frequentes praticadas pelo pai contra sua mãe. A criança também declarou sentir medo do retorno do pai ao convívio familiar, afirmando acreditar que ele voltaria a agredir a mãe caso retornasse para casa”, informou a delegada.

Diante da gravidade da denúncia e dos indícios da prática de violência doméstica, a equipe policial iniciou diligências para localizar o suspeito e representou pela concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

O homem foi encontrado em uma área residencial no bairro do Tapanã e conduzido à unidade policial. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia de casos de violência doméstica. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181, ou por meio da atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 3210-0181. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. O sigilo é garantido.