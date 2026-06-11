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Polícia

PM confirma que motorista fugiu após atropelar ‘Pam Pam’ e outros moradores em Belém

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (10) no bairro da Sacramenta

O Liberal
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PM confirma que motorista fugiu após atropelar ‘Pam Pam’ e outros moradores em Belém. (Foto: Redes Sociais)

A Polícia Militar confirmou que o motorista suspeito de atropelar quatro pessoas no bairro da Sacramenta, em Belém, fugiu do local após o ocorrido. A nota relatando a fuga foi divulgada nesta quinta-feira (11). O caso aconteceu na noite de quarta-feira (10) e deixou entre os feridos está Daniel Grislei Tavares de Souza, mais conhecido como "Pam Pam", figura conhecida da torcida do Paysandu e símbolo de inclusão no esporte paraense.

Segundo a corporação, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) foram acionadas para atender à ocorrência na Passagem Marinho.

“A Polícia Militar informa que equipes do 1º BPM foram acionadas para atender uma ocorrência de atropelamento na Passagem Marinho, no bairro da Sacramenta, em Belém. Segundo testemunhas, o condutor atropelou várias pessoas e fugiu do local após o ocorrido. Quatro vítimas ficaram feridas”, informou a corporação.

Ainda conforme a nota, o veículo utilizado no atropelamento foi localizado em Ananindeua. No entanto, o suspeito continua foragido.

"O veículo envolvido foi localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. De acordo com moradores da área, o suspeito abandonou o local antes da chegada dos agentes. A Polícia Militar realiza diligências para localizar o motorista", acrescentou.

Apesar de a governadora Hana Ghassan ter informado nas redes sociais que o suspeito já foi identificado pelas forças de segurança, até o momento a identidade dele não foi divulgada oficialmente pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Atropelamento

O atropelamento ocorreu enquanto moradores da Passagem Marinho realizavam a pintura da rua para as festividades da Copa do Mundo. Segundo testemunhas, o trecho estava temporariamente interditado e os moradores teriam orientado o motorista a utilizar outro caminho ou aguardar a liberação da via.

Relatos apontam que o condutor se recusou a esperar e avançou com a caminhonete. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que as pessoas correm para tentar escapar do veículo. Os vídeos também mostram a caminhonete arrastando uma motocicleta e atingindo outros carros estacionados.

Entre os feridos está Daniel "Pam Pam". De acordo com familiares, ele sofreu diversas escoriações pelo corpo, fraturas em dois dedos, teve parte dos dentes superiores quebrada e deslocou o cotovelo. Após receber atendimento médico, ele recebeu alta hospitalar e segue em recuperação em casa.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista já foi identificado, mas ainda não localizado. "O veículo foi apreendido e está na Seccional da Sacramenta que investiga o caso. Diligências estão em andamento  e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas . Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas. Informações que auxiliem no trabalho policial e localização do suspeito podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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