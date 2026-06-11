Testemunhas detalham atropelamento de 'Pam Pam' e outros moradores em Belém

O atropelamento que deixou quatro pessoas feridas na Passagem Marinho, no bairro da Sacramenta, em Belém, continua gerando comoção entre moradores. Nesta quinta-feira (11), familiares e testemunhas relembraram os momentos de desespero vividos durante a ocorrência que teve entre as vítimas Daniel Grislei Tavares de Souza, conhecido como “Pam Pam”, figura bastante conhecida da torcida do Paysandu.

Nayra Luciana, tia de Pam Pam e esposa de Erick Henrique, que também foi atropelado, contou que a cena foi marcada por pânico e correria.

“Na hora eu só consegui ver a gritaria. Tinha carro e moto sendo arrastados para todo lado. O meu marido entrou na frente do carro dele para tentar evitar que mais pessoas fossem atingidas, mas, quando o motorista deu ré, acabou acertando o Daniel (Pam Pam)”, relatou.

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Segundo ela, o sobrinho chegou a ficar sob o veículo após ser atingido. "O Pam Pam ficou debaixo do carro. Depois o motorista avançou de novo para frente. Foi uma cena desesperadora. Eu só conseguia ver as pessoas correndo e, depois, muita gente passando mal e desmaiando por causa do susto."

Colisões

Nayra afirmou que o motorista só não conseguiu deixar o local imediatamente porque ficou cercado por moradores após colidir contra outros veículos. “Ele não conseguiu fugir porque os carros que ele bateu acabaram bloqueando a passagem. O pessoal fechou ele, mas não era para agredir ninguém. Era para ele prestar socorro às vítimas. Mesmo assim, ele continuou avançando para cima das pessoas”, relembrou.

A familiar também contestou qualquer alegação de que o condutor não teria percebido a movimentação na rua. “Quando ele chegou, os moradores explicaram que a rua estava sendo pintada. Ele disse que era policial. Os meninos responderam que tudo bem, mas pediram cuidado porque tinha muita criança na rua e a tinta ainda estava fresca. Mesmo assim, ele falou que passaria de qualquer jeito e entrou”, disse Nayra.

Correria

Moradora da Passagem Marinho, a autônoma Maria Raimunda de Souza, de 61 anos, presenciou toda a ocorrência e afirmou que a comunidade estava reunida em clima de festa antes do atropelamento.

"A rua estava isolada justamente para a decoração da Copa. A gente estava pintando, colocando bandeirinhas, todo mundo feliz. Foi quando ele disse que iria passar de qualquer jeito."

A testemunha lembra que percebeu o perigo apenas quando ouviu os gritos dos moradores. “Quando nós vimos, foi só a gritaria. Eu saí correndo com o meu filho. Ele veio arrastando a moto, batendo nos carros, e foi nesse momento que atingiu o Pam Pam”, contou Maria Raimunda.

Segundo Maria Raimunda, além das vítimas feridas, vários veículos foram danificados durante a ação. “Ele bateu em carros, bateu em caminhão. Foram vários veículos atingidos. Foi uma destruição muito grande.”

Desespero

A moradora revelou que os momentos seguintes ao atropelamento foram de desespero, já que muitos acreditavam que Daniel não havia sobrevivido. “Quando a gente viu o Pam Pam no chão, achou que ele estava morto. Foi uma cena muito triste. A minha neta correu para ajudar, pegou ele e levou para um lugar seguro até conseguirem socorro”, declarou Maria Raimunda.

Ela também descreveu os ferimentos sofridos pelo torcedor. “Ele sangrava muito. O rosto estava todo cortado. Os dentes ficaram muito machucados. Ele quebrou dedo da mão e do pé. Está com muita dor e ainda vai precisar de tratamento”, detalhou.

Maria Raimunda destacou que o socorro foi prestado pelas próprias pessoas da comunidade. “Quem ajudou foram os moradores. A gente se uniu para socorrer as vítimas. O motorista não prestou socorro.”

Atropelamento

O atropelamento ocorreu na noite de quarta-feira (10), enquanto moradores realizavam a pintura da Passagem Marinho para as festividades da Copa do Mundo. Segundo testemunhas, o trecho estava temporariamente interditado e o motorista teria sido orientado a utilizar outra rota ou aguardar a liberação da via.

Relatos apontam que o condutor se recusou a esperar e avançou com a caminhonete. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que moradores correm para escapar do veículo, que também arrastou uma motocicleta e atingiu diversos carros estacionados.

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas Daniel Grislei Tavares de Souza, o "Pam Pam". Após receber atendimento médico, ele recebeu alta hospitalar e segue em recuperação em casa. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista já foi identificado, mas ainda não localizado. "O veículo foi apreendido e está na Seccional da Sacramenta que investiga o caso. Diligências estão em andamento e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas. Informações que auxiliem no trabalho policial e localização do suspeito podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.