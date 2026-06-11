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Polícia

Daniel ‘Pam Pam’, símbolo da torcida do Paysandu, é atropelado durante pintura de rua em Belém

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (10) e deixou ao menos quatro pessoas feridas

O Liberal
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Daniel ‘Pam Pam’, símbolo da torcida do Paysandu, é atropelado durante pintura de rua em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um atropelamento registrado na noite de quarta-feira (10) deixou moradores feridos no bairro da Sacramenta, em Belém. Entre as vítimas está Daniel "Pam Pam", torcedor do Paysandu conhecido na capital paraense por sua presença constante nos jogos do clube e por se tornar um símbolo de inclusão no futebol. Não há informações se o suspeito que dirigia o carro envolvido foi preso. Os moradores atingidos receberam atendimento médico e já tiveram alta hospitalar, permanecendo em recuperação em casa, segundo informações repassadas pela comunidade.

O caso ocorreu na Passagem Marinho, esquina com a Rua Nova e o Canal da Pirajá, enquanto moradores realizavam a pintura da via em preparação para as festividades da Copa do Mundo. Segundo testemunhas, um motorista que conduzia uma caminhonete avançou pelo trecho interditado e atingiu as pessoas que trabalhavam na ornamentação da rua.

De acordo com relatos da comunidade, pelo menos quatro pessoas foram atingidas. Três delas precisaram ser encaminhadas para atendimento médico, entre elas Daniel "Pam Pam". Familiares informaram que ele sofreu fraturas em dedos das mãos e também teve dentes quebrados em decorrência do impacto. A quarta vítima teria recusado atendimento hospitalar.

Moradores afirmam que duas motocicletas haviam sido posicionadas na entrada da passagem para impedir a circulação de veículos durante os trabalhos de decoração. Ainda segundo testemunhas, o motorista teria sido orientado a utilizar outro trajeto, mas não aceitou a recomendação e avançou com o veículo. Após o atropelamento, o condutor não prestou socorro às vítimas e fugiu do local. A ação foi registrada por moradores e também por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades.

Além de atropelar os moradores, a caminhonete também atingiu diversos veículos estacionados na área. Cerca de sete automóveis e motocicletas teriam sido danificados.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram buscas para localizar o responsável. Durante as diligências, o veículo suspeito foi encontrado abandonado no bairro do Coqueiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional da Sacramenta. "Segundo informações iniciais, um indivíduo ainda não identificado avançou contra uma via fechada, atingiu várias pessoas e fugiu sem prestar socorro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para identificar e localizar o condutor. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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