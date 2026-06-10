Agência da Caixa em Tailândia, no Pará, é alvo de arrombamento na madrugada de segunda (8)

Uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Belém, em Tailândia, no Nordeste paraense, foi alvo de arrombamento na madrugada desta segunda-feira (8). O crime ocorreu por volta das 2h da manhã, segundo relatos de moradores. A Caixa informou que a agência Tailândia (PA), localizada em município do mesmo nome, encontra-se fechada para atendimento ao público. A previsão de reabertura será informada oportunamente.

Em nota, a Polícia Federal (PF) informou que já foi instaurado procedimento para apuração dos fatos mencionados. “Ressalta-se que a investigação encontra-se em andamento e tramita sob sigilo, razão pela qual, no momento, não serão prestadas informações adicionais sobre o caso”, diz o comunicado da PF.

Já a CAIXA esclarece que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. Como a agência está fechada após a ação criminosa, a instituição destaca que os clientes da região podem contar com atendimento presencial nas seguintes lotéricas:

Lotérica Mina da Sorte - Avenida Natal, nº 18, Centro de Tailândia (PA)

Lotérica Mapa da Sorte - Travessa Irituia, S/N, Bairro Novo, em frente ao Batalhão da Polícia Militar de Tailândia (PA)

Além do atendimento presencial, estão disponíveis os canais digitais, como Internet Banking e aplicativos (CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, FGTS, entre outros). Para atendimento telefônico, está disponível o Alô CAIXA (4004 0104 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 104 0104 nas demais localidades). Os serviços disponíveis em cada canal podem ser consultados no site da CAIXA.