Entregador de comida é assassinado a tiros em Altamira

Um jovem identificado como David Lucas Amaral foi morto a tiros na noite de terça-feira (9/6), no bairro Cidade Nova, em Altamira, no sudoeste do Pará. Ele trafegava de motocicleta, com uma mochila de entregador nas costas, quando foi atingido por vários disparos.

Equipes das polícias Científica, Civil e Militar foram acionadas ao caso e estiveram na cena do crime. Até agora, as autoridades tentam descobrir as circunstâncias e motivações do crime, além da identidade do atirador, que é desconhecida.

Segundo o portal A Voz do Xingu, a vítima trabalhava como entregador de alimentos para um restaurante localizado na orla da cidade. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.