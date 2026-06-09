Motociclista agride e arremessa tamanco contra agente de trânsito durante confusão em Abaetetuba

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (9) mostra o momento em que uma motociclista agride uma agente de trânsito durante uma confusão registrada no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. As circunstâncias que motivaram o desentendimento ainda não foram esclarecidas.

As imagens mostram pelo menos três agentes de trânsito abordando a mulher, que aparenta estar bastante alterada. Durante a discussão, a motociclista aponta o dedo em direção ao rosto de uma das agentes, que também reage verbalmente.

Em determinado momento, a agente de trânsito passa a filmar a motociclista com um celular. A atitude parece aumentar ainda mais a irritação da mulher, que continua discutindo com os servidores.

Em seguida, a motociclista pega um tamanco e o arremessa na direção dos agentes. No vídeo, é possível ouvir a mulher afirmar que os agentes não levariam sua motocicleta. “Quero ver me tirarem. Me larga”, diz.

Logo depois, a agente de trânsito volta a se aproximar da mulher e as duas entram em confronto físico, trocando agressões. Um dos agentes presentes, outro homem que estava no local e uma criança tentam intervir para separar as envolvidas e conter a confusão.

De acordo com informações que circulam junto às imagens, uma viatura da Polícia Militar do Pará passava nas proximidades no momento da ocorrência. Os policiais teriam conduzido a motociclista para a delegacia de Abaetetuba para os procedimentos cabíveis.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a ocorrência que deu origem à abordagem dos agentes de trânsito. A reportagem apura mais informações.