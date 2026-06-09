Avião roubado em São Paulo é encontrado em aeroporto de Novo Progresso

A Polícia Militar apreendeu, no último domingo (7/6), em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, uma aeronave de pequeno porte que havia sido roubada em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o avião foi localizado nos fundos de um hangar no aeroporto do município paraense, após a empresa proprietária repassar informações. Durante a vistoria, os agentes identificaram que a aeronave apresentava nova pintura e utilizava outro prefixo, mas possuía características compatíveis com o avião roubado.

Conforme as autoridades, a empresa informou que a aeronave, modelo Neiva EMB-810D, estava em Goiânia, no estado de Goiás, para manutenção e regularização documental, quando teria sido retirada sem autorização pelo piloto. Segundo a PC, o avião foi levado para a região de Querência, no Mato Grosso, onde apresentou problemas mecânicos.

Após buscar peças e realizar reparos, o piloto supostamente teria utilizado novamente a aeronave sem autorização, fazendo com que ela desaparecesse e motivando o registro de ocorrência pelos proprietários.

Após a localização do avião em Novo Progresso, a Polícia Militar comunicou o caso às autoridades competentes para a adoção das medidas legais e administrativas necessárias. A empresa contratou uma equipe de segurança privada para auxiliar na preservação do local e na proteção da aeronave até a chegada dos representantes da proprietária, que devem se deslocar de São Paulo ao Pará nos próximos dias para acompanhar os procedimentos, conforme a Polícia Civil.

Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por envolvimento no roubo da aeronave. E o caso segue sendo investigado.