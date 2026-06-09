Jovem morre após ser atingido por disparo de arpão em Santarém

Ederson Rodrigues Farias, de 21 anos, morreu após ser atingido por um arpão na madrugada desta segunda-feira (8/6), na Comunidade Caranazal, distrito de Alter do Chão, em Santarém, região oeste do Pará.

O rapaz participava de uma pescaria com outras pessoas. Segundo o portal O Impacto, ao retornar à praça da comunidade, o grupo de jovens foi manusear o equipamento de pesca quando houve o disparo acidental do arpão, que acertou a região das axilas, próximo ao peito de Ederson Rodrigues.

Moradores relataram que, provavelmente, o disparo teria sido acidental. As circunstâncias da morte de Ederson ainda serão esclarecidas pelas autoridades.

A Polícia Científica foi acionada para remoção do corpo e outros procedimentos necessários. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou nesta terça-feira (9/6) que o caso "foi registrado como morte acidental e é apurado pela Seccional de Santarém".