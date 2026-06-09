Polícia Militar desativa ponto de fabricação de drogas em Icoaraci
Os policiais receberam denúncia anônima de moradores informando que três homens estariam em uma área de mata produzindo drogas para comercialização
A Polícia Militar desativou na segunda-feira (8/6) um ponto improvisado que estava sendo utilizado para fabricação de entorpecentes na Vila dos Inocentes, bairro da Maracacuera, no distrito de Icoaraci, em Belém. A ação do 10º Batalhão (10º BPM) terminou com apreensão de drogas.
Segundo o relatório da ocorrência, os policiais receberam denúncia anônima de moradores informando que três homens estariam em uma área de mata produzindo drogas para comercialização. Ao chegarem ao local, a equipe foi recebida a tiros pelos suspeitos, de acordo com a PM.
Os agentes revidaram com disparos, forçando os suspeitos a recuar mata adentro. Na fuga, os suspeitos abandonaram o material. No local, os policiais encontraram um laboratório montado com pasta base de cocaína espalhadas sobre jornais, já prontas para embalo, além de uma pequena quantidade de maconha.
Devido à área de mata fechada, os suspeitos não foram identificados até o momento e seguem foragidos. As diligências continuam na região. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da área para perícia e procedimentos legais.
A PMPA orienta que a população continue colaborando com denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas pelo 190 ou disque-denúncia. O sigilo é garantido.
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