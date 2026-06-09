Polícia Militar desativa ponto de fabricação de drogas em Icoaraci

A Polícia Militar desativou na segunda-feira (8/6) um ponto improvisado que estava sendo utilizado para fabricação de entorpecentes na Vila dos Inocentes, bairro da Maracacuera, no distrito de Icoaraci, em Belém. A ação do 10º Batalhão (10º BPM) terminou com apreensão de drogas.

Segundo o relatório da ocorrência, os policiais receberam denúncia anônima de moradores informando que três homens estariam em uma área de mata produzindo drogas para comercialização. Ao chegarem ao local, a equipe foi recebida a tiros pelos suspeitos, de acordo com a PM.

Os agentes revidaram com disparos, forçando os suspeitos a recuar mata adentro. Na fuga, os suspeitos abandonaram o material. No local, os policiais encontraram um laboratório montado com pasta base de cocaína espalhadas sobre jornais, já prontas para embalo, além de uma pequena quantidade de maconha.

Devido à área de mata fechada, os suspeitos não foram identificados até o momento e seguem foragidos. As diligências continuam na região. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da área para perícia e procedimentos legais.

A PMPA orienta que a população continue colaborando com denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas pelo 190 ou disque-denúncia. O sigilo é garantido.