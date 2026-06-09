Foragido há quase seis anos é preso após ser identificado por reconhecimento facial no Ver-o-Peso

Foragido da Justiça há quase seis anos, um homem condenado por latrocínio foi capturado pela Polícia Militar após ser identificado por um sistema de reconhecimento facial enquanto trabalhava como mototaxista na área do mercado do Ver-o-Peso, em Belém. A prisão ocorreu no último dia 3 de junho e foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O suspeito foi localizado por meio de um dos Totens de Segurança instalados entre as travessas Frutuoso Guimarães e Campos Sales. O equipamento, integrado ao Centro Integrado de Operações (Ciop), detectou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, que cumpria pena em regime fechado por roubo seguido de morte e ainda possui mais de 24 anos de reclusão a cumprir.

Após o alerta emitido pelo sistema, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram o foragido nas proximidades da Pedra do Peixe. De acordo com a Segup, ele estava em uma motocicleta transportando um passageiro quando foi interceptado por duas guarnições.

Ainda segundo a polícia, o homem tentou resistir à abordagem e chegou a fazer o garupa de refém na tentativa de escapar da prisão. A ação, no entanto, foi rapidamente controlada pelos agentes, que conseguiram imobilizá-lo sem maiores consequências.

Após a captura, o condenado foi encaminhado à Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos de praxe e, posteriormente, reconduzido ao sistema penitenciário para o cumprimento do restante da pena.

A prisão foi resultado do uso da tecnologia de reconhecimento facial implantada pelo Governo do Estado. Atualmente, a Região Metropolitana de Belém conta com mais de 50 totens de segurança equipados com câmeras de monitoramento, enquanto o Pará possui cerca de 100 equipamentos distribuídos em diferentes municípios.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, os investimentos em tecnologia têm fortalecido a capacidade das forças de segurança de identificar e localizar criminosos. “O reforço da tecnologia e da infraestrutura ampliou a capacidade de prevenção, de resposta rápida e de enfrentamento à criminalidade no Estado”, afirmou.

De acordo com a Segup, mais de mil câmeras estão em operação em diversas regiões paraenses, utilizando recursos como reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos para auxiliar as ações policiais.