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Polícia

'Netinho' é morto a tiros em Moju; polícia investiga o caso

Testemunhas relataram que um homem, ainda não identificado, que vestia uma camisa azul, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do homicídio. (Foto: Reprodução | Moju News)

João Ribeiro da Costa Neto, de 29 anos, conhecido pelo apelido de “Netinho”, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (9/6), na Passagem Aracumunga, no bairro Parolândia II, em Moju, no nordeste do Pará. Testemunhas relataram que um homem, ainda não identificado, que vestia uma camisa azul, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos.

Conforme o portal Moju News, as guarnições do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM) foram acionadas por volta das 19h após denúncias de um possível baleamento no local. Ao chegarem à ocorrência, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, sem os sinais vitais, apresentando ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Quando a PM chegou à cena do crime, o suspeito já tinha fugido. Ainda segundo o Moju News, moradores disseram que foi embora em uma motocicleta Honda Pop vermelha, em direção ao bairro Bela Vista.

A Polícia Militar preservou o local e isolou a área para a realização da perícia da Polícia Científica e início das investigações pela Polícia Civil. Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado.

De acordo com o Moju News, informações preliminares levantadas pelas autoridades no local apontam possíveis ligações da vítima com uma organização criminosa que atua na região. No entanto, todas as circunstâncias e motivações do crime estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

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