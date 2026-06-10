Idoso morre após passar mal durante assalto em Igarapé-Miri

Pedro Paulo Costa Garcia, de 77 anos, morreu após passar mal durante um assalto registrado na terça-feira (9/6), na região do Rio Meruú, zona rural do município de Igarapé-Miri, nordeste do Pará. Homens armados invadiram a comunidade, renderam os moradores e levaram os pertences das vítimas, inclusive embarcações utilizadas pelas famílias ribeirinhas.

Conforme a página Jornal Miriense, durante o roubo, Pedro passou mal em meio ao clima de tensão e não resistiu, vindo a morrer logo em seguida. O corpo dele foi encaminhado ao Hospital Santana, onde permanece para os procedimentos cabíveis.

Até agora, nenhum suspeito foi localizado. A polícia segue atrás dos envolvidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso às polícias Científica e Civil e aguarda retorno. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.