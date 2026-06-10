Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idoso morre após passar mal durante assalto em Igarapé-Miri

Homens armados invadiram uma comunidade, renderam os moradores e levaram os pertences das vítimas, inclusive embarcações utilizadas pelas famílias ribeirinhas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o idoso que morre após passar mal durante o assalto. (Foto: Reprodução | Jornal Miriense)

Pedro Paulo Costa Garcia, de 77 anos, morreu após passar mal durante um assalto registrado na terça-feira (9/6), na região do Rio Meruú, zona rural do município de Igarapé-Miri, nordeste do Pará. Homens armados invadiram a comunidade, renderam os moradores e levaram os pertences das vítimas, inclusive embarcações utilizadas pelas famílias ribeirinhas.

Conforme a página Jornal Miriense, durante o roubo, Pedro passou mal em meio ao clima de tensão e não resistiu, vindo a morrer logo em seguida. O corpo dele foi encaminhado ao Hospital Santana, onde permanece para os procedimentos cabíveis.

Até agora, nenhum suspeito foi localizado. A polícia segue atrás dos envolvidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso às polícias Científica e Civil e aguarda retorno. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

idoso morre

passar mal durante assalto

igarapé-miri
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Entregador de comida é assassinado a tiros em Altamira

A vítima trafegava de motocicleta, com uma mochila de entregador nas costas, quando foi atingida por vários disparos

10.06.26 9h00

POLÍCIA

'Netinho' é morto a tiros em Moju; polícia investiga o caso

Testemunhas relataram que um homem, ainda não identificado, que vestia uma camisa azul, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos

10.06.26 8h41

POLÍCIA

Idoso morre após passar mal durante assalto em Igarapé-Miri

Homens armados invadiram uma comunidade, renderam os moradores e levaram os pertences das vítimas, inclusive embarcações utilizadas pelas famílias ribeirinhas

10.06.26 8h24

EITA!

Motociclista agride e arremessa tamanco contra agente de trânsito durante confusão em Abaetetuba

As circunstâncias que motivaram o desentendimento ainda não foram esclarecidas

09.06.26 22h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Netinho' é morto a tiros em Moju; polícia investiga o caso

Testemunhas relataram que um homem, ainda não identificado, que vestia uma camisa azul, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos

10.06.26 8h41

POLÍCIA

Foragido há quase seis anos é preso após ser identificado por reconhecimento facial no Ver-o-Peso

Condenado por latrocínio e com mais de 24 anos de pena a cumprir, homem trabalhava como mototaxista na área do mercado quando foi localizado por câmeras de monitoramento

09.06.26 21h40

POLÍCIA

Entregador de comida é assassinado a tiros em Altamira

A vítima trafegava de motocicleta, com uma mochila de entregador nas costas, quando foi atingida por vários disparos

10.06.26 9h00

POLÍCIA

Idoso morre após passar mal durante assalto em Igarapé-Miri

Homens armados invadiram uma comunidade, renderam os moradores e levaram os pertences das vítimas, inclusive embarcações utilizadas pelas famílias ribeirinhas

10.06.26 8h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda