Pai mata filho de nove anos em Parauapebas

A comunidade do bairro de Caetanópolis, em Parauapebas, ficou chocada com um homicídio na manhã desta quarta-feira (10). Um homem identificado como Evilazio Pereira da Silva, de 60 anos, é suspeito de matar o próprio filho, Vitor Emanuel Maciel da Silva, de 9 anos. A possível motivação para o crime teria sido a separação do suspeito da esposa.

O homicídio ocorreu dentro da residência localizada na Rua Olavo Bilac. A Polícia Militar recebeu a ocorrência por volta das 7h34, após familiares acionarem as autoridades relatando um possível homicídio.

Os policiais encontraram o portão da residência fechado quando chegaram ao local. Ao adentrarem no imóvel, localizaram a criança deitada em uma rede, ainda apresentando sinais vitais. No mesmo ambiente estava Evilazio Pereira da Silva, já sem vida, caído ao chão sobre uma espingarda. A suspeita é que Evilazio tenha matado a criança, e em seguida tirado a própria vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado e chegou a realizar o atendimento da criança. Entretanto, apesar dos esforços da equipe médica, o pequeno Vitor Emanuel não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Durante a averiguação do local, os policiais encontraram diversos cartuchos de espingarda dos calibres 28 e 36. Outro detalhe foi a presença de um martelo próximo à rede onde a criança foi encontrada. A ferramenta será submetida à perícia e não está descartada a possibilidade de que tenha sido utilizada durante a ação criminosa. A dinâmica dos fatos dependerá da conclusão dos trabalhos periciais realizados pela Polícia Científica.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS - De acordo com relato prestado à polícia por um filho de Evilazio, que acionou os órgãos de segurança, o suspeito vinha enfrentando problemas emocionais após uma recente separação conjugal. De acordo com o depoimento, a esposa havia deixado a residência há algum tempo e o homem relatava dificuldades psicológicas e transtornos emocionais.

Caso você ou alguém que você conhece está passando por sofrimento emocional ou crise psicológica, procure ajuda especializada. O atendimento do Centro de Valorização da Vida (CVV) é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia pelo telefone 188.