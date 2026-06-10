Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Pai mata filho de nove anos em Parauapebas

Polícia Militar encontrou os corpos de Evilazio Pereira da Silva, de 60 anos, e da criança dentro da residência em Parauapebas

O Liberal
fonte

Uma espingarda foi encontrada próxima ao corpo do suspeito pelo homicídio em Parauapebas. (Reprodução Redes Sociais)

A comunidade do bairro de Caetanópolis, em Parauapebas, ficou chocada com um homicídio na manhã desta quarta-feira (10). Um homem identificado como Evilazio Pereira da Silva, de 60 anos, é suspeito de matar o próprio filho, Vitor Emanuel Maciel da Silva, de 9 anos. A possível motivação para o crime teria sido a separação do suspeito da esposa.

O homicídio ocorreu dentro da residência localizada na Rua Olavo Bilac. A Polícia Militar recebeu a ocorrência por volta das 7h34, após familiares acionarem as autoridades relatando um possível homicídio.

Os policiais encontraram o portão da residência fechado quando chegaram ao local. Ao adentrarem no imóvel, localizaram a criança deitada em uma rede, ainda apresentando sinais vitais. No mesmo ambiente estava Evilazio Pereira da Silva, já sem vida, caído ao chão sobre uma espingarda. A suspeita é que Evilazio tenha matado a criança, e em seguida tirado a própria vida. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado e chegou a realizar o atendimento da criança. Entretanto, apesar dos esforços da equipe médica, o pequeno Vitor Emanuel não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Durante a averiguação do local, os policiais encontraram diversos cartuchos de espingarda dos calibres 28 e 36. Outro detalhe foi a presença de um martelo próximo à rede onde a criança foi encontrada. A ferramenta será submetida à perícia e não está descartada a possibilidade de que tenha sido utilizada durante a ação criminosa. A dinâmica dos fatos dependerá da conclusão dos trabalhos periciais realizados pela Polícia Científica.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS - De acordo com relato prestado à polícia por um filho de Evilazio, que acionou os órgãos de segurança, o suspeito vinha enfrentando problemas emocionais após uma recente separação conjugal. De acordo com o depoimento, a esposa havia deixado a residência há algum tempo e o homem relatava dificuldades psicológicas e transtornos emocionais.

Caso você ou alguém que você conhece está passando por sofrimento emocional ou crise psicológica, procure ajuda especializada. O atendimento do Centro de Valorização da Vida (CVV) é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia pelo telefone 188.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homicídio

parauapebas

pai mata o filho
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso por esconder drogas dentro de urso de pelúcia de adolescente em Muaná

Suspeito foi preso na última terça-feira (9), após denúncia da mãe da adolescente

10.06.26 17h32

POLÍCIA

Pai mata filho de nove anos em Parauapebas

Polícia Militar encontrou os corpos de Evilazio Pereira da Silva, de 60 anos, e da criança dentro da residência em Parauapebas

10.06.26 16h33

BELÉM

Atropelamento na Augusto Montenegro: sobreviventes prestam depoimento na Delegacia de Homicídios

O atropelamento ocorreu dia 29 de maio e deixou 4 mortos e 3 feridos

10.06.26 11h51

POLÍCIA

Entregador de comida é assassinado a tiros em Altamira

A vítima trafegava de motocicleta, com uma mochila de entregador nas costas, quando foi atingida por vários disparos

10.06.26 9h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Netinho' é morto a tiros em Moju; polícia investiga o caso

Testemunhas relataram que um homem, ainda não identificado, que vestia uma camisa azul, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos

10.06.26 8h41

POLÍCIA

Pai mata filho de nove anos em Parauapebas

Polícia Militar encontrou os corpos de Evilazio Pereira da Silva, de 60 anos, e da criança dentro da residência em Parauapebas

10.06.26 16h33

POLÍCIA

Foragido há quase seis anos é preso após ser identificado por reconhecimento facial no Ver-o-Peso

Condenado por latrocínio e com mais de 24 anos de pena a cumprir, homem trabalhava como mototaxista na área do mercado quando foi localizado por câmeras de monitoramento

09.06.26 21h40

POLÍCIA

Entregador de comida é assassinado a tiros em Altamira

A vítima trafegava de motocicleta, com uma mochila de entregador nas costas, quando foi atingida por vários disparos

10.06.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda