Homem é preso por esconder drogas dentro de urso de pelúcia de adolescente em Muaná

Um homem suspeito de envolvimento por tráfico de drogas foi preso nesta terça-feira (9) pela Polícia Militar, em Muaná, no Arquipélago do Marajó. O suspeito teria ainda envolvido uma adolescente para esconder os entorpecentes na residência da família da jovem. Um dos esconderijos era dentro de um urso de pelúcia. A prisão ocorreu após a mãe da adolescente procurar a polícia e denunciar que a situação.

A Polícia Militar recebeu a informação da mãe que relatou desconfiar da participação do homem em atividades ligadas ao tráfico de drogas e passou a monitorar as atitudes. A mulher teve acesso a um áudio em que o suspeito orientava a adolescente a retirar um material de um guarda-roupa e escondê-lo no forro do quarto da residência.

Diante da denúncia, a guarnição foi até a casa e com autorização da responsável e realizou buscas nos locais indicados. Durante a averiguação, os policiais encontraram uma pedra de oxi, pesando cerca de 20,2 gramas, escondida no forro do quarto.

Em continuidade às buscas, outra porção da mesma substância, com aproximadamente 9,3 gramas, foi localizada dentro de um urso de pelúcia guardado em um guarda-roupa. Também foram apreendidos R$ 130 e um aparelho celular.

A adolescente informou aos policiais que a droga seria posteriormente fracionada para comercialização. Ela disse ter sido obrigada pelo suspeito, por meio de ameaças e intimidações, a esconder o entorpecente na casa da família.

O material foi apreendido, a adolescente, a mãe e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. De acordo com a Polícia Militar, a própria mãe da adolescente acionou a guarnição por não concordar com o envolvimento da filha em situações relacionadas à criminalidade e por desejar que a situação fosse esclarecida pelas autoridades.

A Polícia Civil informou que o caso é apurado sob sigilo pela Delegacia de Muaná. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores.