Caminhão cai de ponte sobre o rio Curuá-Una, na PA-370, em Santarém

Um caminhão caiu de uma ponte sobre o rio Curuá-Una, na rodovia PA-370, em Santarém, no oeste do Pará, na madrugada desta quarta-feira (10). Imagens registradas por moradores e motoristas que passaram pelo local mostram parte da carga transportada boiando nas águas do rio, enquanto o veículo permanece parcialmente submerso.

Após ser acionado, o Corpo de Bombeiros Militar enviou uma equipe de mergulhadores especializados para atender a ocorrência e realizar buscas na área do acidente.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias que levaram à queda do caminhão da ponte. Também não foram confirmadas vítimas.

No entanto, a imprensa local apurou junto a testemunhas que o motorista conseguiu sair do veículo após o acidente. Ele teria sido socorrido por pessoas que passavam pela rodovia e levado para Santarém.

A reportagem do Grupo Liberal apura mais informações para atualizar este texto.