Buscas por homem desaparecido em área de mata entram no quarto dia em Anajás

As buscas por Edin de Lima Araújo chegaram ao quarto dia nesta quarta-feira (10), na comunidade Barro Preto, zona rural de Anajás, no arquipélago do Marajó. O morador está desaparecido desde o último sábado (6), quando entrou em uma área de mata e não retornou para casa.

Desde o desaparecimento, familiares, amigos e moradores da comunidade se mobilizam em uma força-tarefa para tentar localizar o homem. De acordo com informações do portal Notícia Marajó, diariamente, as equipes percorrem trilhas, igarapés e áreas de difícil acesso da floresta, mas, até o momento, não há informações sobre seu paradeiro.

As operações de busca ganharam reforço no início da tarde de terça-feira (9), com a chegada de uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Os militares desembarcaram em Anajás de helicóptero, vindos de Belém, levando equipamentos específicos para buscas em ambiente de selva e um cão farejador treinado para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas.

A expectativa é de que o apoio técnico dos bombeiros amplie a área de varredura e contribua para a identificação de pistas que possam levar ao paradeiro de Edin.

A chegada da equipe foi recebida com esperança por familiares e moradores, que acompanham com apreensão o trabalho das buscas. Enquanto isso, voluntários da comunidade continuam atuando diariamente na mata, reforçando a corrente de solidariedade formada desde o desaparecimento.