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Polícia

Veja os vídeos do atropelamento de ‘Pam Pam’ e outros moradores na Sacramenta, em Belém

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (10)

O Liberal
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Veja os vídeos do atropelamento de ‘Pam Pam’ e outros moradores na Sacramenta, em Belém. (Foto: Redes Sociais / Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista avançou com uma caminhonete contra moradores que pintavam uma rua no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite de quarta-feira (10). Entre os feridos está Daniel "Pam Pam", figura bastante conhecida na capital paraense por sua ligação com a torcida do Paysandu.

As imagens mostram o veículo entrando na Passagem Marinho, esquina com a Rua Nova e o Canal da Pirajá, onde moradores realizavam a ornamentação da via para as festividades da Copa do Mundo. Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria sido orientado a utilizar outro trajeto, já que a rua estava temporariamente ocupada pelos trabalhos de pintura.

Moradores afirmam que tentaram conversar com o condutor e explicaram que a passagem estava interditada naquele momento. Ainda de acordo com os relatos, eles chegaram a pedir que o homem aguardasse alguns minutos para que o trecho fosse liberado, mas ele teria se recusado.

No vídeo, é possível ver o momento em que a caminhonete avança pela via, fazendo com que diversas pessoas corram para evitar serem atingidas. As imagens também mostram o veículo arrastando uma motocicleta e colidindo contra outros automóveis estacionados ao longo da rua. A gravação registra ainda o desespero dos moradores logo após o atropelamento. Em seguida, o motorista deixa o local sem prestar socorro às vítimas.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Entre elas está Daniel "Pam Pam", que, segundo familiares, sofreu fraturas em dedos das mãos e teve dentes quebrados. Três vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e posteriormente receberam alta.

Após o ocorrido, equipes da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram buscas pelo suspeito. Em nota, na Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional da Sacramenta. "Segundo informações iniciais, um indivíduo ainda não identificado avançou contra uma via fechada, atingiu várias pessoas e fugiu sem prestar socorro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para identificar e localizar o condutor. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

 

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