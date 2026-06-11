‘Pam Pam’ sofreu fraturas e tem dificuldade para andar após atropelamento em Belém, diz tio

Daniel Grislei Tavares de Souza, mais conhecido como "Pam Pam", figura conhecida da torcida do Paysandu, segue se recuperando em casa após ser atropelado durante a pintura de uma rua no bairro da Sacramenta, em Belém. Na manhã desta quinta-feira (11), ele esteve no Instituto Médico Legal (IML) acompanhado do tio, Erick Henrique, de 38 anos, para a realização de exame de corpo de delito.

Erick, em entrevista ao O Liberal, detalhou que também foi atingido no atropelamento. A vítima relatou que, apesar de já ter recebido alta hospitalar, o sobrinho sofreu diversos ferimentos e ainda inspira cuidados. ‘Pam pam’ está com dificuldade para se locomover.

“Ele recebeu alta e está em casa, mas está muito machucado. Está com muitas escoriações pelo corpo, dois dedos quebrados, um da mão e outro do pé. Os dentes de cima praticamente quebraram todos. O cotovelo dele deslocou, mas foi colocado no lugar e imobilizado. Ele também está com cortes profundos no supercílio e na boca”, contou Erick Henrique.

Atropelamento

Segundo Erick, os moradores estavam reunidos na noite de quarta-feira (10) para decorar a Passagem Marinho quando o motorista chegou ao local e tentou atravessar a via, que estava temporariamente interditada para a pintura.

“A comunidade inteira estava aqui. Crianças, idosos, todo mundo feliz, enfeitando e pintando a rua. Quando esse rapaz chegou. Um amigo nosso explicou que a rua tinha acabado de ser pintada e pediu para ele dar a volta para não estragar o trabalho”, relatou.

De acordo com o tio de Pam Pam, o motorista se recusou a utilizar outro caminho e afirmou que passaria pelo local de qualquer maneira. “Ele falou que queria passar porque ‘era polícia’ e que por ali ele iria passar. A gente disse para esperar só um momento, que iríamos liberar a passagem. Mas ele respondeu: 'Não vou esperar nada, vou passar agora'.”

Risco de vida

Conforme Érick, o condutor acelerou bruscamente. “Ele meteu o pé no acelerador, arrastou uma moto por vários metros e bateu em outros carros. Como não conseguiu passar, deu marcha à ré. Foi nessa ré que ele ‘pegou’ o Pam Pam”, disse.

Erick afirma que o sobrinho escapou de até mesmo perder a vida por causa de um veículo que estava estacionado no local.

“Ele atropelou o Pam Pam e só não esmagou ele porque bateu no meu carro. Quando atingiu o Daniel, ele foi lançado para frente. Depois disso, o motorista continuou e bateu em mais veículos antes de fugir”, lamentou.

Feridos

Além de Pam Pam, o próprio Erick também ficou ferido no atropelamento. "Eu tive uma luxação no ombro e quebrei o polegar. Mas isso é o de menos. A nossa preocupação é com ele”, declarou.

Outros moradores também precisaram ser encaminhados para receber atendimento médico. Ninguém corre risco de morte. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que realizou o atendimento e conduziu, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) as vítimas para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti.

A família agora cobra uma resposta das autoridades e espera que o caso não fique impune.

"A gente pede justiça. Isso foi uma tentativa de homicídio. Queremos que as autoridades deem uma resposta para a população e para a nossa família. O que aconteceu não pode simplesmente passar em branco", declarou.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional da Sacramenta. "Segundo informações iniciais, um indivíduo ainda não identificado avançou contra uma via fechada, atingiu várias pessoas e fugiu sem prestar socorro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para identificar e localizar o condutor. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.