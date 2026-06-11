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Polícia

‘Pam Pam’ sofreu fraturas e tem dificuldade para andar após atropelamento em Belém, diz tio

A vítima, apesar de já ter recebido alta hospitalar, sofreu diversos ferimentos e ainda precisa de cuidados.

O Liberal
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‘Pam Pam’ sofreu fraturas e tem dificuldade para andar após atropelamento em Belém, diz tio. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Daniel Grislei Tavares de Souza, mais conhecido como "Pam Pam", figura conhecida da torcida do Paysandu, segue se recuperando em casa após ser atropelado durante a pintura de uma rua no bairro da Sacramenta, em Belém. Na manhã desta quinta-feira (11), ele esteve no Instituto Médico Legal (IML) acompanhado do tio, Erick Henrique, de 38 anos, para a realização de exame de corpo de delito.

Erick, em entrevista ao O Liberal, detalhou que também foi atingido no atropelamento. A vítima relatou que, apesar de já ter recebido alta hospitalar, o sobrinho sofreu diversos ferimentos e ainda inspira cuidados. ‘Pam pam’ está com dificuldade para se locomover.

“Ele recebeu alta e está em casa, mas está muito machucado. Está com muitas escoriações pelo corpo, dois dedos quebrados, um da mão e outro do pé. Os dentes de cima praticamente quebraram todos. O cotovelo dele deslocou, mas foi colocado no lugar e imobilizado. Ele também está com cortes profundos no supercílio e na boca”, contou Erick Henrique.

Atropelamento

Segundo Erick, os moradores estavam reunidos na noite de quarta-feira (10) para decorar a Passagem Marinho quando o motorista chegou ao local e tentou atravessar a via, que estava temporariamente interditada para a pintura.

“A comunidade inteira estava aqui. Crianças, idosos, todo mundo feliz, enfeitando e pintando a rua. Quando esse rapaz chegou. Um amigo nosso explicou que a rua tinha acabado de ser pintada e pediu para ele dar a volta para não estragar o trabalho”, relatou.

De acordo com o tio de Pam Pam, o motorista se recusou a utilizar outro caminho e afirmou que passaria pelo local de qualquer maneira. “Ele falou que queria passar porque ‘era polícia’ e que por ali ele iria passar. A gente disse para esperar só um momento, que iríamos liberar a passagem. Mas ele respondeu: 'Não vou esperar nada, vou passar agora'.”

Risco de vida

Conforme Érick, o condutor acelerou bruscamente. “Ele meteu o pé no acelerador, arrastou uma moto por vários metros e bateu em outros carros. Como não conseguiu passar, deu marcha à ré. Foi nessa ré que ele ‘pegou’ o Pam Pam”, disse.

Erick afirma que o sobrinho escapou de até mesmo perder a vida por causa de um veículo que estava estacionado no local.

“Ele atropelou o Pam Pam e só não esmagou ele porque bateu no meu carro. Quando atingiu o Daniel, ele foi lançado para frente. Depois disso, o motorista continuou e bateu em mais veículos antes de fugir”, lamentou.

Feridos

Além de Pam Pam, o próprio Erick também ficou ferido no atropelamento. "Eu tive uma luxação no ombro e quebrei o polegar. Mas isso é o de menos. A nossa preocupação é com ele”, declarou.

Outros moradores também precisaram ser encaminhados para receber atendimento médico. Ninguém corre risco de morte. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que realizou o atendimento e conduziu, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) as vítimas para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti.

A família agora cobra uma resposta das autoridades e espera que o caso não fique impune.

"A gente pede justiça. Isso foi uma tentativa de homicídio. Queremos que as autoridades deem uma resposta para a população e para a nossa família. O que aconteceu não pode simplesmente passar em branco", declarou.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional da Sacramenta. "Segundo informações iniciais, um indivíduo ainda não identificado avançou contra uma via fechada, atingiu várias pessoas e fugiu sem prestar socorro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para identificar e localizar o condutor. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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