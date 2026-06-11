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Polícia

Embarcação com indígenas naufraga no Rio Xingu e deixa desaparecidos próximo à Altamira

O caso foi registrado no fim da tarde de quarta-feira (10)

O Liberal
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Embarcação com indígenas naufraga no Rio Xingu e deixa desaparecidos próximo a Altamira. (Foto: Confirma Notícia)

Uma embarcação que transportava indígenas afundou nas proximidades da região conhecida como Rebojo do Avelino, no Rio Xingu, em uma área próxima ao município de Altamira, no sudoeste do Pará. O naufrágio foi registrado no fim da tarde de quarta-feira (10). Ainda não há informações oficiais sobre quantas pessoas estavam no transporte aquático no momento da tragédia. Buscas são feitas pelo Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira (11), para encontrar os desaparecidos.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará uma equipe especializada do 9° Grupamento Bombeiro Militar de Altamira está atuando nesta ocorrência", comunicou.

As informações iniciais apontam que o grupo havia saído da Terra Indígena Kararaô e seguia viagem para Altamira. Entre os passageiros estavam integrantes dos povos Kayapó e Xikrin.

Segundo relatos repassados por lideranças indígenas da região, havia homens, mulheres e crianças a bordo no momento do acidente. Após o naufrágio, parte dos ocupantes conseguiu deixar a embarcação, mas outras pessoas ainda são consideradas desaparecidas.

De acordo com os relatos, as buscas continuam na tentativa de localizar as vítimas que não foram encontradas após o acidente. Assim que foram informadas sobre a ocorrência, equipes de resgate dos Bombeiros e autoridades policiais se deslocaram para a área para iniciar os trabalhos de busca e prestar assistência aos sobreviventes.

Ainda não há confirmação oficial sobre o número exato de desaparecidos nem informações detalhadas sobre possíveis vítimas resgatadas. As circunstâncias que levaram ao naufrágio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

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