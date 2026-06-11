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Polícia

'Pam Pam' vai para o Hospital Metropolitano e pode passar por cirurgia, diz tio

Mais cedo, ele e o tio, Erick Henrique, estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, perícia feita para comprovar a materialidade de um crime.

O Liberal
fonte

Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu (Ascom/ Paysandu)

Daniel Grislei Tavares de Souza, o "Pam Pam", figura bastante conhecida na capital paraense por sua ligação com a torcida do Paysandu, aguarda avaliação médica no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém, nesta quinta-feira (11/6). Ele e pelo menos outras três pessoas ficaram feridas após uma caminhonete avançar contra moradores que pintavam uma rua no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite de quarta (10/6). Segundo a família de “Pam Pam”, os profissionais de saúde irão verificar se existe a necessidade de ele passar por uma cirurgia por conta das lesões provocadas pelo atropelamento.

Mais cedo, Daniel e o tio dele, Erick Henrique, estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, perícia feita para comprovar a materialidade de um crime.

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A vítima, apesar de já ter recebido alta hospitalar, sofreu diversos ferimentos e ainda precisa de cuidados.

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Pelas redes sociais, ela lamentou o ocorrido e desejou recuperação aos feridos

Erick, em entrevista ao O Liberal, relatou que, apesar de já ter recebido alta hospitalar, o sobrinho, que está com dificuldade de se locomover por conta do acidente, sofreu diversos ferimentos e ainda inspira cuidados.

Segundo Erick, os moradores estavam reunidos na noite de quarta-feira (10) para decorar a Passagem Marinho quando o motorista chegou ao local e tentou atravessar a via, que estava temporariamente interditada para a pintura.

Ele disse ainda que o motorista se recusou a utilizar outro caminho e afirmou que passaria pelo local de qualquer maneira e acelerou bruscamente contra os moradores. Erick afirma que o sobrinho escapou de até mesmo perder a vida por causa de um veículo que estava estacionado no local.

Outros moradores também precisaram ser encaminhados para receber atendimento médico. Ninguém corre risco de morte. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que realizou o atendimento e conduziu, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as vítimas para o Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti.

O motorista ainda é procurado pelas autoridades. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional da Sacramenta. "Segundo informações iniciais, um indivíduo ainda não identificado avançou contra uma via fechada, atingiu várias pessoas e fugiu sem prestar socorro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para identificar e localizar o condutor. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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