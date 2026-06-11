‘Suspeito de atropelar Pam Pam já foi identificado’, afirma governadora Hana Ghassan

A governadora do Pará, Hana Ghassan, se manifestou na manhã desta quinta-feira (11) sobre o atropelamento que deixou quatro pessoas feridas no bairro da Sacramenta, em Belém. Entre as vítimas está Daniel Grislei Tavares de Souza, mais conhecido como "Pam Pam", torcedor símbolo do Paysandu.

Por meio das redes sociais, a governadora lamentou o ocorrido, desejou recuperação aos feridos e informou que o suspeito de provocar o atropelamento já foi identificado pelas forças de segurança.

"Recebi com tristeza a notícia do atropelamento que feriu quatro pessoas em Belém, entre elas Pam Pam, símbolo de inclusão no esporte paraense. Desejo pronta recuperação a todos", escreveu.

Na publicação, Hana Ghassan classificou a situação como inaceitável e afirmou que as autoridades seguem atuando para localizar o responsável.

“Uma atitude inaceitável. O motorista já foi identificado e o caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil e Militar, que estão empenhadas em garantir que todas as medidas cabíveis sejam tomadas”, declarou.

Segundo a governadora, as forças de segurança trabalham para localizar o suspeito e dar continuidade às investigações sobre o caso.

Apoio ao caso

O prefeito Igor Normando também usou as redes sociais para declarar apoio às vítimas do atropelamento. “Recebi com imensa preocupação a notícia do atropelamento que feriu 5 pessoas na Passagem Marinho. Entre elas, o nosso Pampam, figura tão querida pela torcida do Paysandu e por Belém”, informou.

Normando afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas pela prefeitura para ajudar no caso. “Estou acompanhando de perto o estado de saúde de todos e a Prefeitura de Belém tomará todas as medidas cabíveis para apurar os fatos da melhor forma e encontrar responsáveis”, disse.

Atropelamento

O atropelamento ocorreu na noite de quarta-feira (10), na Passagem Marinho, esquina com a Rua Nova e o Canal da Pirajá, no bairro da Sacramenta. De acordo com relatos de moradores, a comunidade realizava a pintura da via para as festividades da Copa do Mundo quando um motorista tentou passar pelo local, que estava temporariamente interditado.

Testemunhas afirmam que os moradores pediram para o condutor utilizar outro trajeto ou aguardar alguns minutos até a liberação da passagem. No entanto, ele teria se recusado e avançado com a caminhonete.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que diversas pessoas correm para escapar do veículo. Os vídeos também mostram a caminhonete arrastando uma motocicleta e atingindo carros estacionados na rua.

Entre os feridos está Daniel "Pam Pam". Segundo familiares, ele sofreu escoriações pelo corpo, fraturas em dois dedos, perdeu parte dos dentes superiores e teve o cotovelo deslocado. Após receber atendimento médico, ele recebeu alta e segue em recuperação em casa.

Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. A Polícia Militar realizou buscas e localizou a caminhonete abandonada no bairro do Coqueiro. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional da Sacramenta. "Segundo informações iniciais, um indivíduo ainda não identificado avançou contra uma via fechada, atingiu várias pessoas e fugiu sem prestar socorro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.