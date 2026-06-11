Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém

O Paysandu se manifestou nesta quinta-feira (11) sobre o estado de saúde de Daniel, conhecido popularmente como Pam Pam, torcedor que se tornou símbolo da Fiel Bicolor e que foi vítima de um atropelamento na noite da última quarta-feira (10), em Belém. Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação.

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"Reconhecido pelo amor incondicional ao Papão e pela dedicação à nossa torcida, Pampam faz parte da grande nação bicolor. Nesse momento de apreensão, unimos nossos pensamentos e orações em favor da sua plena recuperação", afirmou o clube.

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Na sequência, o Paysandu também destacou a esperança pela melhora do torcedor.

"O Paysandu deseja força aos familiares, amigos e a todos que acompanham sua situação, renovando a esperança de que ele possa superar este desafio com coragem e determinação", completou a nota.

Nos últimos meses, Pam Pam se transformou em uma das figuras mais conhecidas entre os torcedores bicolores. Presença constante nas arquibancadas e nas redes sociais ligadas ao clube, ele ganhou ainda mais notoriedade após protagonizar um dos momentos mais emocionantes da conquista do Campeonato Paraense de 2026.

Após a conquista do 51º título estadual do Paysandu, o torcedor foi convidado pelos jogadores a participar da comemoração no gramado do Mangueirão. A cena em que ele ergue a taça ao lado do elenco viralizou entre os torcedores e consolidou sua imagem como um dos símbolos da torcida alviceleste.

Acidente

O atropelamento ocorreu na Passagem Marinho, durante os preparativos de moradores para as festividades da Copa do Mundo. Segundo testemunhas, a via estava temporariamente interditada para a pintura da rua quando o condutor de uma caminhonete teria sido orientado a aguardar a liberação do trecho ou utilizar um caminho alternativo.

De acordo com relatos de moradores, o motorista se recusou a esperar e avançou com o veículo pela área interditada. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que diversas pessoas correm para evitar serem atingidas. Os vídeos também mostram a caminhonete arrastando uma motocicleta e colidindo com veículos estacionados.

Entre os feridos está Daniel Pam Pam. Conforme informações repassadas pela família, ele sofreu diversas escoriações pelo corpo, fraturou dois dedos, teve parte dos dentes superiores quebrada e deslocou o cotovelo.

Após receber atendimento médico, o torcedor recebeu alta hospitalar e segue em recuperação em casa.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Seccional da Sacramenta. Em nota, a corporação informou que um homem ainda não identificado avançou contra a via fechada, atingiu várias pessoas e fugiu sem prestar socorro.

Segundo a polícia, perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na identificação e localização do motorista. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181.