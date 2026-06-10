Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026? Veja horário, atrações e onde assistir ao vivo

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11) e promete marcar uma nova era no futebol mundial. Além de estrear o formato com 48 seleções e 104 partidas, o torneio terá uma novidade inédita, com três cerimônias oficiais de abertura, distribuídas entre os três países-sede da competição: México, Canadá e Estados Unidos.

O primeiro evento acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre México e África do Sul. Já nos dias seguintes, Canadá e Estados Unidos também terão celebrações próprias antes de suas estreias no Mundial.

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Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026?

A primeira cerimônia oficial de abertura da Copa do Mundo 2026 será realizada nesta quinta-feira, 11 de junho, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Logo após o espetáculo, ocorre a partida inaugural entre México e África do Sul, marcada para as 16h (de Brasília).

Cerimônia de abertura no México

Data: 11 de junho (quinta-feira)

Horário: 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México

Jogo: México x África do Sul, às 16h

Atrações confirmadas

J Balvin

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Tyla

Pela primeira vez, a Fifa distribuirá os eventos de abertura entre os três países organizadores. As apresentações ocorrerão antes das estreias das seleções anfitriãs.

Cerimônia de abertura no Canadá

O Canadá fará sua celebração na sexta-feira (12), antes do duelo contra a Bósnia e Herzegovina.

Data: 12 de junho (sexta-feira)

Horário: 14h30 (de Brasília)

Local: BMO Field, em Toronto

Jogo: Canadá x Bósnia e Herzegovina, às 16h

Artistas confirmados

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Cerimônia de abertura nos Estados Unidos

A terceira e última cerimônia acontece em Los Angeles, também na sexta-feira (12), antes do confronto entre Estados Unidos e Paraguai.

Data: 12 de junho (sexta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles

Jogo: Estados Unidos x Paraguai, às 22h

Atrações confirmadas

Katy Perry

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Future

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2026?

A Seleção Brasileira fará sua estreia dois dias após a abertura oficial do torneio. O primeiro compromisso da equipe será diante do Marrocos.

Brasil x Marrocos

Data: 13 de junho

Horário: 19h (de Brasília)

Grupo C

A edição de 2026 será a maior da história das Copas do Mundo, reunindo 48 seleções e sendo disputada simultaneamente em México, Canadá e Estados Unidos. A grande final está marcada para o dia 19 de julho, na região de Nova York/Nova Jersey.

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