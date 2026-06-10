Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026? Veja horário, atrações e onde assistir ao vivo Pela primeira vez na história, o Mundial terá três cerimônias oficiais de abertura, realizadas no México, Canadá e Estados Unidos antes das estreias dos países-sede Hannah Franco 10.06.26 22h22 Abertura da Copa do Mundo 2026 acontece nesta quinta (11); veja horário e atrações (Tarso Sarraf / O Liberal) A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11) e promete marcar uma nova era no futebol mundial. Além de estrear o formato com 48 seleções e 104 partidas, o torneio terá uma novidade inédita, com três cerimônias oficiais de abertura, distribuídas entre os três países-sede da competição: México, Canadá e Estados Unidos. O primeiro evento acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre México e África do Sul. Já nos dias seguintes, Canadá e Estados Unidos também terão celebrações próprias antes de suas estreias no Mundial. VEJA MAIS Anitta e outros brasileiros farão parte da abertura da Copa do Mundo 2026: veja quem são! A partida de futebol acontecerá logo após o show de abertura do evento esportivo mundial Copa do Mundo 2026: confira as datas de abertura e final da competição O evento mundial de futebol ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e México Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026? A primeira cerimônia oficial de abertura da Copa do Mundo 2026 será realizada nesta quinta-feira, 11 de junho, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Logo após o espetáculo, ocorre a partida inaugural entre México e África do Sul, marcada para as 16h (de Brasília). Cerimônia de abertura no México Data: 11 de junho (quinta-feira) Horário: 14h30 (de Brasília) Local: Estádio Azteca, Cidade do México Jogo: México x África do Sul, às 16h Atrações confirmadas J Balvin Maná Alejandro Fernández Belinda Danny Ocean Lila Downs Los Ángeles Azules Tyla Pela primeira vez, a Fifa distribuirá os eventos de abertura entre os três países organizadores. As apresentações ocorrerão antes das estreias das seleções anfitriãs. Cerimônia de abertura no Canadá O Canadá fará sua celebração na sexta-feira (12), antes do duelo contra a Bósnia e Herzegovina. Data: 12 de junho (sexta-feira) Horário: 14h30 (de Brasília) Local: BMO Field, em Toronto Jogo: Canadá x Bósnia e Herzegovina, às 16h Artistas confirmados Alanis Morissette Alessia Cara Elyanna Jessie Reyez Michael Bublé Nora Fatehi Sanjoy Vegedream William Prince Cerimônia de abertura nos Estados Unidos A terceira e última cerimônia acontece em Los Angeles, também na sexta-feira (12), antes do confronto entre Estados Unidos e Paraguai. Data: 12 de junho (sexta-feira) Horário: 20h30 (de Brasília) Local: SoFi Stadium, em Los Angeles Jogo: Estados Unidos x Paraguai, às 22h Atrações confirmadas Katy Perry Anitta LISA Rema Tyla Future Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2026? A Seleção Brasileira fará sua estreia dois dias após a abertura oficial do torneio. O primeiro compromisso da equipe será diante do Marrocos. Brasil x Marrocos Data: 13 de junho Horário: 19h (de Brasília) Grupo C A edição de 2026 será a maior da história das Copas do Mundo, reunindo 48 seleções e sendo disputada simultaneamente em México, Canadá e Estados Unidos. A grande final está marcada para o dia 19 de julho, na região de Nova York/Nova Jersey. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do mundo 2026 cerimônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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