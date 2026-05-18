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Copa do Mundo 2026: confira as datas de abertura e final da competição

O evento mundial de futebol ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e México

Victoria Rodrigues
fonte

A abertura da Copa do Mundo será no dia 11 de junho. (Foto: Shutterstock)

Faltando apenas um mês para a Copa do Mundo 2026, algumas pessoas já estão na expectativa para o início da competição, que neste ano será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A ansiedade para o maior torneio mundial de futebol está a todo vapor devido à Seleção Brasileira já estar garantida na competição e esta ser a primeira edição contendo 48 seleções, que é o novo formato exclusivo adotado pela FIFA.

A abertura da Copa do Mundo será realizada no dia 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, que fica localizado na Cidade do México. Além do show de abertura, os amantes e profissionais de futebol também aguardam pela final do campeonato, que será no dia 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, que fica situada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Quem são os jogadores brasileiros convocados para a Seleção?

A convocação oficial da Copa do Mundo 2026 foi anunciada pelo técnico da Seleção Brasileira Carlos Ancelotti, no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro. Ao todo, a lista conta com 26 nomes dos atletas mais prestigiados do Brasil:

Goleiros:

  • Alisson (Liverpool);
  • Ederson (Fernerbahçe);
  • Bento (Al-Nassr).

Laterais

  • Danilo (Flamengo);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Wesley (Roma);
  • Alex Sandro (Flamengo).

Zagueiros

  • Marquinhos (PSG);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal).

Meio de campo

  • Casemiro (Manchester United);
  • Bruno Guimarães (Newcastle United);
  • Danilo Santos (Botafogo);
  • Paquetá (Flamengo).

Atacantes

  • Vini Jr (Real Madrid);
  • Raphinha (Barcelona);
  • Luiz Henrique (Zenit);
  • Neymar Jr. (Santos);
  • Matheus Cunha (Matheus Cunha);
  • Gabriel Martinelli (Arsenal).

Confira a programação da Copa do Mundo 2026:

  • Jogo de abertura: 11 de junho de 2026;
  • Final da Copa: 19 de julho de 2026;
  • Primeira rodada: 11 a 17 de junho;
  • Segunda rodada: 18 a 23 de junho;
  • Terceira rodada: 24 a 27 de junho;
  • 32 avos de final: 28 de junho a 3 de julho;
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho;
  • Quartas de final: 8 a 11 de julho;
  • Semifinais: 14 e 15 de julho;
  • Disputa de terceiro lugar: 18 de julho.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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