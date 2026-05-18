Vazou? Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil O Liberal 18.05.26 17h12 Veja os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 (O Liberal) O momento mais aguardado pré Copa do Mundo de 2026 chegou! É nesta segunda-feira (18/05), que saberemos, enfim, o nome dos 26 jogadores que irão defender as cores do Brasil em busca do hexacampeonato em evento no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro (RJ). Mas antes, a equipe de esportes da redação de O Liberal fez a lista com os possíveis convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Veja a lista dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 Goleiros: Alisson (Liverpool) Ederson (Fernerbahçe) Bento (Al-Nassr) Laterais Danilo (Flamengo) Douglas Santos (Zenit) Wesley (Roma) Alex Sandro (Flamengo) Zagueiros Marquinhos (PSG) Gabriel Magalhães (Arsenal) Meio de campo Casemiro (Manchester United) Bruno Guimarães (Newcastle United) Danilo Santos (Botafogo) Paquetá (Flamengo) Atacantes Vini Jr (Real Madrid) Raphinha (Barcelona) Luiz Henrique (Zenit) Neymar Jr. (Santos) Matheus Cunha (Matheus Cunha) Gabriel Martinelli.(Arsenal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileria convocação copa do mundo copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35 REPERCUSSÃO 'Escandalosa' e 'bizarra': imprensa internacional repercute substituição errada de Neymar O episódio aconteceu na Neo Química Arena, quando o quarto árbitro Bruno Mota Correia levantou a placa indicando a saída de Neymar 18.05.26 10h11