Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vazou? Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026

Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil

O Liberal
fonte

Veja os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 (O Liberal)

O momento mais aguardado pré Copa do Mundo de 2026 chegou! É nesta segunda-feira (18/05), que saberemos, enfim, o nome dos 26 jogadores que irão defender as cores do Brasil em busca do hexacampeonato em evento no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro (RJ). Mas antes, a equipe de esportes da redação de O Liberal fez a lista com os possíveis convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. 

Veja a lista dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Goleiros:

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Fernerbahçe)
  • Bento (Al-Nassr)

Laterais

  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Wesley (Roma)
  • Alex Sandro (Flamengo)

Zagueiros

  • Marquinhos (PSG)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)

Meio de campo

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle United)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Neymar Jr. (Santos)
  • Matheus Cunha (Matheus Cunha)
  • Gabriel Martinelli.(Arsenal)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

seleção brasileria

convocação copa do mundo

copa do mundo 2026
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura

Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial?

18.05.26 15h50

Futebol

Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

18.05.26 15h02

Futebol

Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias

Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio.

18.05.26 14h52

futebol

Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo'

Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0.

17.05.26 19h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

18.05.26 15h02

Futebol

Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026

Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti.

18.05.26 14h06

Futebol

Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO

Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026

18.05.26 12h35

REPERCUSSÃO

'Escandalosa' e 'bizarra': imprensa internacional repercute substituição errada de Neymar

O episódio aconteceu na Neo Química Arena, quando o quarto árbitro Bruno Mota Correia levantou a placa indicando a saída de Neymar

18.05.26 10h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda