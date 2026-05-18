Neymar vai para a Copa do Mundo? Ancelotti define lista com os 26 nomes para o Mundial Carlo Ancelotti anuncia a convocação no Museu do Amanhã, no Rio, a partir das 17h Estadão Conteúdo 18.05.26 8h52 Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) O Brasil conhece nesta segunda-feira os 26 nomes que compõem o elenco da seleção na Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti anuncia a convocação no Museu do Amanhã, no Rio, a partir das 17h (de Brasília). A expectativa é por Neymar, que está entre os 55 jogadores que a CBF enviou à Fifa no dia 11 de maio. Ele não foi chamado em nenhuma convocação de Ancelotti até aqui, mas guarda a esperança de disputar a sua quarta Copa do Mundo. A entrada do santista pode representar o corte de João Pedro, já considerado como certo no Mundial anteriormente. Entretanto, há outras dúvidas. Sem Estêvão, lesionado, o ataque deve abarcar Igor Thiago e Endrick sem problemas. A última vaga tem três pretendentes, sendo dois atacantes e um meia. São eles: Pedro (Flamengo), Rayan (Bournemouth) e Andrey Santos (Chelsea). O meia de 22 anos esteve em quatro das cinco listas de Ancelotti na seleção brasileira e fez cinco jogos. Ele deixou de ser certeza diante do desempenho de Danilo, do Botafogo, na última Data Fifa. O jogador foi o melhor do Brasil. Mesmo com apenas uma convocação no ciclo, o atleta de 25 anos tende a aparecer na lista final. Davide Ancelotti, filho e auxiliar do técnico, o treinou no clube carioca e admira o futebol do atleta. Rayan, de 19, foi chamado em uma lista e jogou apenas 14 minutos na vitória sobre a Croácia, em março. Já Pedro, 28, teve última convocatória em 2023, ainda com o interino Ramon Menezes. Ele ficou fora das listas de Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. COMO É O 2026 DE NEYMAR ATÉ AQUI? Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro. Dos 30 jogos do Santos no ano, Neymar esteve em 15. São oito vitórias santistas com o camisa 10 e apenas duas sem ele. O atacante só perdeu quatro vezes em 2026, menos da metade dos 10 revezes do time. Neymar tem apoio do 'mundo da bola' e busca protagonismo pelo Santos às vésperas da lista Raphinha, Casemiro, Fernando Diniz, Cuca e Marcelo Teixeira. São apenas alguns nomes que defenderam a convocação de Neymar. Desde que chegou ao Brasil, Ancelotti é questionado sobre Neymar. A resposta sempre foi que seriam chamados aqueles que apresentassem 100% das suas condições físicas. Às vésperas da convocação, o script do italiano não mudou. "A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível", respondeu ao The Guardian. No Santos, não há quem diga discordar da convocação. "Desde o retorno do Neymar ao Santos, o projeto da gestão sempre foi proporcionar a ele as melhores condições para se recuperar da lesão e se preparar mental, técnica e fisicamente para defender o clube e voltar à seleção. Hoje, vemos um atleta importante para nosso time e preparado para representar novamente o Brasil como uma grande referência", avalia o presidente santista, Marcelo Teixeira. Cuca, técnico do Santos, é o responsável por gerir Neymar no dia a dia, conhecendo as limitações do atacante. "Ele não é mais o Neymar de 20 anos, mas cria dificuldades enormes para o adversário. Na seleção, ele pode ajudar muito. Ele organiza, define, joga de dez, nove. Eu torço muito para ele ir", falou. Técnico da seleção entre julho de 2023 e janeiro de 2024, Fernando Diniz defende a convocação. "A gente não pode abrir mão de um jogador deste tamanho e com a genialidade que ele possui. Ele foi um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro produziu. A gente espera que ele seja convocado, mas respeita a decisão que for tomada. Mas eu acho que ele vai convocar, e eu certamente convocaria", disse em entrevista coletiva do Corinthians. É o que defendem os possíveis companheiros. "Eu sou um cara que joga com o Neymar desde os 12 anos, entendeu? E assim, é aquilo: 'o Neymar vai ou não vai?'. Eu acho que está muito claro, principalmente na minha opinião, está muito claro. O Neymar não tem que provar nada a ninguém", defendeu Casemiro. Raphinha foi ainda mais enfático. "Para mim, o Neymar é o cara do hexa. Acho que a gente tem de ter o entendimento de quem ele é para o futebol brasileiro. E, estando bem fisicamente, ele é um cara muito importante que pode ajudar a gente a conquistar esse campeonato", argumentou o atacante. O apoio dos boleiros é gigante, mas não unânime. Endrick não é definitivo ao falar do santista. "Eu não tenho uma decisão muito formada. A gente sabe que o Neymar é o Neymar, um grande jogador. Fico muito feliz de poder vê-lo jogar, ver que está bem. Espero que Deus possa abençoá-lo para que não tenha nenhuma lesão, que possa conseguir jogar o máximo de jogos possíveis para poder, pelo menos, ter sido cotado para a seleção", disse à Placar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Ancelotti Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. 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