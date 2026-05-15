Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão Hannah Franco 15.05.26 22h59 Uma publicação nas redes sociais movimentou torcedores ao mostrar uma formatura com beca azul e um canudo personalizado com o nome e o escudo do Papão. A imagem foi acompanhada da informação de que a recém-formada teria concluído um suposto “curso de Paysandu” na Universidade Federal do Pará (UFPA). Mas calma: tudo não passa de uma brincadeira. Segundo a postagem, a graduação seria destinada a sócios remidos do clube, com duração de cerca de dois anos e foco em temas como história do Paysandu, estatuto, patrimônio, gestão e funcionamento interno da instituição. O texto ainda afirmava que os formados poderiam disputar cargos de gestão nas torcidas organizadas e no conselho do clube. VEJA MAIS Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público CBF confirma mudança no início da partida entre Paysandu e Nacional-AM; venda de ingressos segue aberta para duelo em Belém Castro valoriza confiança e força do Paysandu para encarar o Caxias pela Série C Líder da competição, Papão chega embalado após sequência invicta e vê elenco fortalecido para manter boa fase antes da final da Copa Norte A publicação também mencionava que a UFPA teria divulgado um edital em parceria com o Paysandu, com processo seletivo composto por prova e análise de títulos. O conteúdo repercutiu rapidamente e despertou o interesse de diversos internautas do Brasil inteiro, que fizeram perguntas sobre o funcionamento da suposta graduação e demonstraram curiosidade sobre a iniciativa. Nas imagens compartilhadas, a formanda aparece celebrando a conclusão do curso com o canudo customizado nas cores e no escudo do clube, reforçando a identificação com o Paysandu. Mas, afinal, existe o curso de Paysandu? Na realidade, a recém-formada concluiu o curso de Bacharelado em Economia pela UFPA. A beca azul utilizada na cerimônia corresponde à cor tradicional do curso, enquanto o canudo foi personalizado em homenagem ao Paysandu. A amiga da formandam responsável pela "trolagem" também publicou uma imagem criada com inteligência artificial simulando uma banca do fictício "curso de Paysandu". Após a grande repercussão, a internauta fez outro tweet desmentindo a história. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu viralizou COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16