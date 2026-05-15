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Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda

Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão

Hannah Franco

Uma publicação nas redes sociais movimentou torcedores ao mostrar uma formatura com beca azul e um canudo personalizado com o nome e o escudo do Papão. A imagem foi acompanhada da informação de que a recém-formada teria concluído um suposto “curso de Paysandu” na Universidade Federal do Pará (UFPA). Mas calma: tudo não passa de uma brincadeira.

Segundo a postagem, a graduação seria destinada a sócios remidos do clube, com duração de cerca de dois anos e foco em temas como história do Paysandu, estatuto, patrimônio, gestão e funcionamento interno da instituição. O texto ainda afirmava que os formados poderiam disputar cargos de gestão nas torcidas organizadas e no conselho do clube.

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A publicação também mencionava que a UFPA teria divulgado um edital em parceria com o Paysandu, com processo seletivo composto por prova e análise de títulos.

O conteúdo repercutiu rapidamente e despertou o interesse de diversos internautas do Brasil inteiro, que fizeram perguntas sobre o funcionamento da suposta graduação e demonstraram curiosidade sobre a iniciativa.

Nas imagens compartilhadas, a formanda aparece celebrando a conclusão do curso com o canudo customizado nas cores e no escudo do clube, reforçando a identificação com o Paysandu.

Mas, afinal, existe o curso de Paysandu?

Na realidade, a recém-formada concluiu o curso de Bacharelado em Economia pela UFPA. A beca azul utilizada na cerimônia corresponde à cor tradicional do curso, enquanto o canudo foi personalizado em homenagem ao Paysandu.

A amiga da formandam responsável pela "trolagem" também publicou uma imagem criada com inteligência artificial simulando uma banca do fictício "curso de Paysandu". Após a grande repercussão, a internauta fez outro tweet desmentindo a história.

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